La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Exitosa presentación de ”Su Amnesia” en The Roxy Live







El año pasado, la banda campanense ganó el concurso "Esta es mi banda" propuesto por La Auténtica Defensa y hoy continúa presentándose en diferentes shows no sólo en la ciudad sino también en Buenos Aires. "Los sueños se cumplen siempre y cuando luchemos por ellos", es la frase de cabecera que tienen en mente los cuatros jóvenes que integran la banda local Su Amnesia. El grupo musical está formado por chicos que tienen entre los 18 y 26 años de edad: ellos son Facundo "Chake" Palavecino (guitarra y coros), Santiago Mendoza (batería) y los hermanos Federico Domínguez (guitarra y voz principal) y Leonardo Domínguez (bajo y coros). El pasado 25 de marzo se presentaron en el bar porteño "The Roxy" gracias a la banda "Será Pánico", los nuevos "Tan Bionica", que iba a mostrar su último material discográfico "Irresistible". Los chicos de Su Amnesia cuentan que para llegar ahí fue todo convocatoria a través de las redes sociales; semanas previas al show, el público de Será Pánico quería lograr que se presentara la banda oriunda de Campana junto a ella. Para lograr que esa meta se cumpliera intervinieron las discográficas "Pirca Records" e "Universal Music". Pasaron los días y "Su Amnesia" confirmó su participación en el escenario. Las puertas se abrieron a las 19 hs y una hora después los jóvenes locales deslumbraron al público porteño con sus canciones más conocidas, rítmicas y a todo pulmón. Más de 500 espectadores, entre ellos celebridades tales como Micaela Tinelli (hija de Marcelo Tinelli) y Guido Iannaccio (manager de "Tan Biónica") se hicieron presentes para disfrutar de una hermosa noche en el magnífico The Roxy Live. Algunas de sus temas que sonaron: "Momentos Inolvidables", "Desconectados", su nuevo estreno llamado "Locuras Eternas" (grabado bajo la producción artística de Zeta Bosio, bajista de "Soda Stereo"), "Yo te Espero" y "Puñales", los cuales no podían faltar en su repertorio. Los jóvenes campanenses hicieron delirar tanto al público adulto como a los más juveniles. Federico comentó entre risas "no es una banda de cuatro chicos locos que se suben al escenario a improvisar, está todo fríamente calculado". Los chicos aprovecharon la ocasión y agradecen a todo su gran equipo: "Estamos muy contentos que chicos tan profesionales como Paulo Acosta (DJ Paul Bizzle), que es un iluminador destacado, y Tomás Trujillo, sonidista dueño de Coraje Estudios, nos acompañen, al igual que Fabricio Podestá, quien se encarga de toda la tecnología y traernos lo nuevo en diseño audiovisual". "Nos gusta ser prolijos en lo que hacemos, por eso nos ayuda mucho para organizarnos nuestro papá y manager, que nos cuida en todo momento: José ´Pili´ Domínguez", añadió. "Su Amnesia" hoy suena en radios tales como "LOS 40 Principales" y están próximos a presentar un nuevo video clip que rotará en los canales de música como "Quiero Música "y "CM el canal de la música", entre otros medios televisivos. Anteriormente, la banda local participó y ganó el concurso "Esta es mi banda" organizado por La Autentica Defensa. La banda se presentó en diversas ocasiones en el Teatro Pedro Barbero de nuestra ciudad, agotando entradas en todas sus presentaciones.



Exitosa presentación de ”Su Amnesia” en The Roxy Live

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: