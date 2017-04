Respecto a la temporada pasada, repite nombres como los de Esteban Simaro, Mauricio Viller, Gabriel Arroyo y Lucas Gregoret y también sumó otros de extensa trayectoria como Guillermo García y Mariano Giustiniano.

El Club Ciudad de Campana está delineando su plantel de Primera División para afrontar una nueva edición de la División de Honor, la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Y lo que se adelantó desde la institución Tricolor muestra que las intenciones son las de repetir la campaña realizada la pasada temporada, cuando el CCC alcanzó las semifinales con un equipo que fue protagonista a lo largo de todo el torneo.

Respecto a ese plantel, repetirán los armados Esteban Simaro y Juan Pablo Romero; el receptor-punta Mauricio Viller; el opuesto Lucas Gregoret; y el central Gabriel Arroyo. Y a pesar de perder a una figura como el central Fabián Flores, los dirigidos por Miguel Mudir tendrán mucha experiencia y potencia con las incorporaciones de Guillermo García y Mariano Giustiniano, dos hombres de extensa trayectoria en el vóley argentino y en la Selección Nacional.

Además, también serán refuerzos: los centrales Postemsky y Daniel Galván; el opuesto Leandro Schiro; y el líbero Lautaro Priotti. Otro que jugará por primera vez en la Primera División del CCC será el campanense Rodrigo Michelón, ex integrante de la Selección Juvenil Argentina, quien tras recuperarse de un accidente de tránsito es parte de los equipos Sub 19 y Sub 21 del Tricolor.

Los entrenamientos del plantel de Primera División Caballeros comenzarán este lunes 17 de cara al torneo que comenzará el 29 de abril con la participación de 16 equipos.

La fase regular del campeonato se jugará a una sola rueda todos contra todos. Los ubicados en las primeras diez posiciones jugarán luego los playoffs por el título, mientras que los que finalicen entre el 11º y 16º lugar disputarán la Rueda Descenso.

El debut del Club Ciudad de Campana está pautado para el sábado 29 de abril, como visitante, frente a Universitario de La Plata.