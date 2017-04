La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Atletismo:

Paula Díaz y Lara Barbería cosecharon tres medallas de plata en el certamen disputado en Mar del Plata. Seis atletas del Club Ciudad de Campana participaron del Campeonato Argentino de la Categoría Sub 20, donde se destacaron Paula Díaz y Lara Barberia, quienes alcanzaron el podio durante el certamen disputado en la pista del EMDER de la ciudad de Mar del Plata. Como integrantes de la Selección de la Provincia de Buenos Aires, Paula Díaz fue medalla de plata en Lanzamiento de Jabalina y también en la Posta 4x100 junto a Lara Barbería, Milena Rodríguez (Azul) y Oriana Petro (General Rodríguez). Además, Alison Olinik termino en la 5ª posición en Salto con Garrocha; Juan Martín Marquine finalizó 7º en Salto en Alto; Gimena Amante ocupo la 4ª posición en los 5.000 metros libres; y Rodrigo Salazar finalizó 2º en los 3.000 metros con obstáculos, pero fue descalificado por haber pisado el borde interno de la pista en una salida del foso. Los atletas del Club Ciudad de Campana fueron acompañados por el Prof. Diego Marquine, quien integró el staff de entrenadores de la Selección de Provincia de Buenos Aires. GRAND PRIX SUDAMERICANO. La atleta Agostina Ríos, integrante del equipo del CCC, fue invitada a participar del Grand Prix Sudamericano que se realizó en el CENARD y consiguió un meritorio 5º puesto en los 400 metros con vallas. 21K Ciudad de Buenos Aires. Juan Fernández y Mónica Kulita, atletas del Club Ciudad de Campana, lograron muy buenos resultados en la media maratón que se realizó el pasado domingo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fernández fue 9º en la General y 2º en la categoría 35-39 años Caballeros; mientras que Kulita finalizó en la 5ª posición de la categoría 40-44 años Damas.

