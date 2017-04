La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Automovilismo:

El joven piloto campanense fue el más rápido en la clasificación de la segunda fecha disputada en Ciudad Evita. Pero inconvenientes en la serie y en la final lo retrasaron hasta el 10º puesto. (Por Osvaldo Stella) Tras un 2016 donde todo le salió bien, donde nada fallo, en esta nueva temporada la suerte parece pasarle factura a Ignacio "Nacho" López. Desde el inicio de la temporada los parciales son muy buenos, pero a la hora de redondear aparecen las complicaciones. Una vez más el piloto de Campana fue protagonista indiscutido en la segunda fecha del año disputada en Ciudad Evita. Todo arrancó con la clasificación el día sábado, donde se quedo con el mejor tiempo por una diferencia de 0.196 sobre su perseguidor Francisco Pontón. En la primera serie (a cinco vueltas), un toque que observó el comisario deportivo le valió sanción con recargo de puesto. Luego de haber finalizado en la pista en el primer lugar, "Nacho" descendió al tercer puesto. Largando desde la sexta ubicación y con una condición de pista muy complicada debido a las constantes lluvias caídas sobre el trazado de Ciudad Evita, el de Campana comenzó a avanzar posiciones, hasta que promediando la carrera sufrió un despiste, teniendo que retomar la competencia en una retrasada 10ª ubicación, en la cual finalmente vio la bandera a cuadros. Si bien los resultados finales no son los esperados, desde el equipo del piloto no pierden las esperanzas de que esta mala suerte termine rápidamente para así poder demostrar en la carrera final lo logrado en vueltas rápidas como es la clasificación. Como siempre, Nacho les agradece a sus "fieles sponsors que lo están acompañando en esta temporada como Distrihuev, HG Brown Servicios, Recapados Golpe, Lucky Lion, Antiguo Molino y a Lucio y a su familia que siempre lo acompaña.

