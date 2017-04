La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo ganó en Luján, pero no pudo como local ante Excursionistas







Las chicas Auriazules le ganaron 2-1 a las de la Basílica, pero luego cayeron 2-0 en el estadio Carlos Vallejos ante el elenco del Bajo Belgrano. El campeonato de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa avanzando en su desarrollo con la participación de Puerto Nuevo, que ya disputó las fechas 11 y 12, logrando una victoria y una derrota. En primera instancia, por la 11ª jornada, las Auriazules pudieron presentarse el pasado fin de semana a pesar de las lluvias que complicaron la fecha y, encima, festejaron un gran triunfo como visitantes sobre Luján, al que derrotaron por 2 a 1 a pesar que comenzaron perdiendo (Laura Romero abrió la cuenta para las lujaneras). Sin embargo, lograron dar vuelta el marcador gracias a los goles de Manuela Cardozo y Alma Molina (en el final del partido). De esa manera, las "portuarias" sumaron su tercera victoria del campeonato y llegaron a los 9 puntos en la tabla de posiciones. Mientas que el último jueves, por la 12ª fecha, no pudieron repetir el buen resultado y terminaron cayendo ante Excursionistas, que llegó al estadio Carlos Vallejos con la presencia de Rocío Oliva, pareja de Diego Armando Maradona. Finalmente fue triunfo 2-0 del elenco del Bajo Belgrano, que se impuso con los goles de Micaela Arriola y Verónica Amarilla. Con este triunfo, Excursionistas llegó a los 22 puntos y quedó a uno del líder de campeonato, Deportivo Morón (23).

EL FESTEJO DE LAS CHICAS DE PUERTO NUEVO TRAS EL TRIUNFO EN LUJÁN.



