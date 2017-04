La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Por el Camino del Recuerdo:

El Porvenir de Villa Dálmine

Por Hector A. Taborda











MIGUEL BENÍTEZ, DURANTE EL HOMENAJE QUE SE LE REALIZÓ AL HOLANDA DE LA C EN 2015 EN EL ESTADIO VIOLETA. En la mañana del viernes 24 de noviembre de 1978, suena el teléfono en el entonces diario La Defensa Popular. Es Crónica. Motivo, pidiendo una nota y una foto de Villa Dálmine, que al día siguiente en el Gasómetro de Avenida La Plata al 1700, jugaría la permanencia en la categoría nada menos que ante Lanús. Con el fotógrafo Pier, fuimos a Los Cardales. Lugar tranquilo, especial para la concentración. Allí Dálmine en la casa quinta de Ligoti, esperó la hora de la partida para el estadío de San Lorenzo. El Beto Martinez comentaba: "Esto es como si la suerte hubiera venido para nosotros. Linda espera. Pondremos lo mejor para ganarlo. Es un partido bravo, muy difícil porque nos jugamos, el todo por el todo". El puntero Miguel Benitez nos decía: "Espero reencontrarme con el gol. En las últimas cinco fechas no convertí ninguno. La última vez que convertí fue contra El Porvenir en aquel cotejo que ganamos 6 a 5. Contra Lanús en este difícil partido, espero volver al gol y en este caso no para satisfacerme personalmente, sino para dedicárselo a la gente de Campana y contribuir para que Dálmine pueda salvarse del descenso". El campeonato había casi finalizado. Quedaba un solo partido pendiente. Era el de El Porvenir-Lanús, que el sábado se había suspendido por la lluvia. Lanús necesitaba solo un punto para salvarse. Y estaba a cinco minutos de conseguirlo. Iban cuarenta del segundo tiempo e igualaban 0-0, pero apareció Massei, abrió el marcador en favor del "Porve" y así terminaría la cosa. Dálmine se aferraba a esa esperanza. Era la única que le quedaba, esperar una derrota de Lanús para poder ir al desempate. Ahora se entiende lo señalado por el "Beto" Martinez en Los Cardales. Los dos enfrentamientos del año entre ambos arrojaron estos resultados: en Lanús (7º fecha) igualaron 0-0: en Campana (vigésima cuarta fecha) ganó Dálmine 3-2. Los goles "violetas" fueron convertidos por Bases (2) y Benitez, para los granates anotó los dos goles Vazquez. En esta instancia crucial para los dos, ellos decidieron quien será el penúltimo del campeonato de la "B" y por ende, quien descendería junto a San Telmo. Fue Villa Dálmine quien aquella tarde de cielo nublado y con llovizna, logró mantener la categoría, gracias en parte a la llovizna, logró mantener la categoría, gracias en parte a la previa ayuda de El Porvenir. Y Miguel Benitez, se reencontró con el gol, por partida doble. Además Robina, defendió con éxito su valla invicta. Lanus: Perassi: Acuña, Cano, Barrera y Beneju; Enrique Moralejo y Attadia; Nigretti, Vazquez y Calderón. Villa Dálmine: Robina; Córdoba, Quinteros, Contte y Redondo; Martinez, Carlos Vazquez y Cassinerio; Pedro Bases, Portillo y Benítez. Goles: PT 24 m Miguel Benítez. ST 31 m Miguel Benítez. Cancha: San Lorenzo Arbitro: Raúl Marriglia. Rec: $ 11.725.000. Abs. La gente de nuestra ciudad, que fue numerosa ocupó la tribuna de Avda. La Plata. Además este partido tan importante fue la despedida como jugador de "Pancho" Quinteros con la casaca violeta. Y finalmente le señaló que previo a un acuerdo, fue por medio de Chevallier, la citada foto y nota con destino a este popular diario, que a la mañana siguiente en página 11 del deportivo le dedicara a lo que ellos titularon en un recuadro a GRANATES! Y VIOLETAS!

