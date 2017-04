La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 15/abr/2017 Breves Deportivas







JAGUARES ANTE BULLS En una nueva fecha del Super Rugby, la franquicia argentina Jaguares se enfrentará hoy desde las 14.30 (por ESPN) frente a los Bulls en Pretoria (Sudáfrica). El equipo dirigido por Raúl Pérez presentar cinco modificaciones respecto a la derrota sufrida ante Sharks y saldrá al campo de juego con: 1-Lucas Noguera Paz, 2- Agustín Creevy (c), 3- Ramiro Herrera, 4- Guido Petti, 5- Marcos Kremer, 6- Pablo Matera, 7- Rodrigo Báez, 8- Leonardo Senatore, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago González Iglesias, 11- Santiago Cordero, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Emiliano Boffelli, 15- Joaquín Tuculet. TENIS: DERROTAS EN HOUSTON Los Octavos de Final fueron el límite para los tenistas argentinos que participaron del ATP 250 de Houston. Tanto Leonardo Mayer como Horacio Zeballos, Máximo González y Nicolás Kicker perdieron en esta instancia. Antes, en primera ronda, también había sido eliminado Juan "Pico" Mónaco, quien era el campeón defensor de este certamen. Tampoco el ATP 250 de Marrakech (Marruecos) fue tierra fértil para los tenistas de nuestro país: Carlos Berlocq, Federico Delbonis y Diego Scwartzmann fueron eliminados en primera ronda. Con estos dos torneos se inició la temporada de polvo de ladrillo que concluirá en París (Francia) con Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. COPA DAVIS: A KAZAJISTÁN El equipo argentino de Copa Davis se enfrentará a Kazajistán, como visitante, en el repechaje para definir la permanencia en el Grupo Mundial y evitar el descenso a la zona americana. La serie se disputará del 15 al 17 de septiembre, al igual que los otros siete choques de repechaje: Colombia-Croacia, Suiza-Bielorrusia, Holanda-República Checa, Portugal-Alemania, Japón-Brasil, Hungría-Rusia y Canadá-India. Argentina se consagró campeón de la Davis por primera vez en la historia el pasado 27 de noviembre cuando venció a Croacia en Zagreb, pero este año, perdió con Italia (3-2) en primera ronda en la serie jugada en el Parque Sarmiento de Capital Federal. NBA: INICIAN LOS PLAYOFFS Luego de la temporada regular de 82 partidos, la NBA ya tiene definidos los 16 equipos que participarán de los playoffs en busca del título de la mejor liga del mundo. Las series de primera ronda se pondrán en marcha hoy con cuatro partidos. Por el Este jugarán Indiana Pacers (7º) vs Cleveland Cavaliers (2º) desde las 16 horas y Milwaukee Bucks (6º) vs Toronto Raptors (3º) desde las 18.30. Las otras series de esta Conferencia son: Boston Celtics vs Chicago Bulls y Atlanta Hawks vs Washington Wizards. Mientras que por el Oeste hoy se enfrentarán Utah Jazz (5º) vs Los Angeles Clippers (4º) desde las 23.30; y Memphis Grizzlies (7º) vs San Antonio Spurs (2º) desde las 21 horas, con la presencia de Emanuel Ginóbili, único argentino que estará participando en estos playoffs. Las otras dos series de esta Conferencia son: Golden State Warriors vs Portland Blazers y Houston Rockets vs Oklahoma City Thunder. PRIMERA: CINCO PARTIDOS Por la 20ª fecha del campeonato de Primera División hoy se disputarán cinco encuentros, destacándose el choque entre los dos inmediatos perseguidores del líder Boca (43 puntos): Newell´s (38) y Estudiantes (37) jugarán desde las 11 en el Parque Independencia de Rosario. Además, también juegan hoy: Belgrano vs Talleres (16.00), Independiente vs Atlético Rafaela (18.00), Olimpo vs Vélez Sarsfield (19.00) y Sarmiento vs Racing Club (20.00). Anoche, al cierre de esta edición estaban jugando Huracán vs Arsenal y Lanús vs San Martín de San Juan. En tanto, mañana domingo se medirán: Godoy Cruz vs Banfield (16.00), Atlético Tucumán vs San Lorenzo (16.15), Boca Jrs vs Patronato (18.15), Quilmes vs Colón (18.20), Tigre vs River Plate (20.15) y Unión vs Defensa y Justicia (20.30). GOL DE BLANDI El campanense Nicolás Blandi marcó para San Lorenzo en su presentación en Chile por Copa Libertadores. Sin embargo, el gol de Nico no le alcanzó al Ciclón, dado que Universidad Católica llegó al empate por intermedio de Diego Buonanotte y todo terminó 1-1 por la tercera fecha del Grupo 4. De esta manera, San Lorenzo marcha último con apenas un punto por detrás de Flamengo (6), Universidad Católica (5) y Atlético Paranaense (4). RIVER SIGUE PERFECTO En su segunda presentación por Copa Libertadores, River Plate cosechó su segundo triunfo al superar 4-2 como local al Melgar de Perú. Con este triunfo, el Millonario suma 6 puntos y lidera el Grupo 3 que también integran Emelec (3 puntos), Melgar (3) e Independiente Medellín (0).

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: