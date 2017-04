El Sindicato Químico confirmó un "paro total" para mañana

Paralizarán las actividades en plantas de Campana, Zárate, Baradero y sur de Entre Ríos. Carboclor, Quipro y Atanor, los principales focos de lucha. Denuncian la "inoperancia" de los ministerios de Trabajo de Provincia y Nación. Los trabajadores químicos de toda la región realizarán mañana un nuevo paro reclamando por la situación laboral que afronta el sector, con conflictos abiertos en Campana, Zárate y Baradero. "Paramos porque es imposible hablar de diálogo, cuando lo único que hace el sector empresario es atacar los derechos de los trabajadores", aseguraron desde la agrupación Blanca del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Campana-Zárate en una solicitada difundida hoy. En la misma, denuncian a Carboclor por aplicar "una rebaja del 35 % del salario a sus trabajadores", y a Quipro por haber cerrado "sus puertas hace 7 meses dejando a sus trabajadores abandonados en la calle y sin siquiera abonar indemnizaciones". A fines del año pasado, Carboclor (subsidiaria del grupo uruguayo ANCAP) presentó ante la Justicia argentina un pedido de concurso preventivo que tenía como objetivo evitar la quiebra y salvar a la empresa, luego de cuatro años consecutivos de pérdidas económicas. Ancap había convocado públicamente en julio a interesados en asociarse o comprar Carboclor, lo que disparó el valor de la acción de la compañía, que en diciembre se desplomó cuando se conoció el pedido de concurso preventivo. Mientras tanto, la empresa Quipro despidió en octubre pasado a sus últimos cuatro trabajadores contratados bajo convenio gremial, sin abonarles indemnización ni pagarles los sueldos de varios meses. Ante el fracaso de las sucesivas negociaciones en la delegación local del Ministerio de Trabajo de Provincia, el Sindicato Químico desplegó varias medidas de fuerza, incluidos dos paros de 24 y 48 horas, pero no logró torcer la decisión de la familia Loyer, propietaria del establecimiento ubicado a un costado de la Ruta 6. En la solicitada los químicos también llamaron la atención sobre la situación en Atanor Baradero que dejó "a 80 compañeros en la calle literalmente". "Terminó la conciliación obligatoria que dictó Provincia, Nación no actuó y la gente está afuera", precisaron desde la agrupación Blanca a La Auténtica Defensa. Hace dos meses, la empresa –propiedad del grupo estadounidense Albaugh- anunció inversiones por 70 millones de dólares para los próximos cinco años y "la concentración en el negocio de protección de cultivos", para lo cual cerró las plantas ubicadas en las localidades de Baradero y Munro, provincia de Buenos Aires, alegando la necesidad de "concentrar" sus esfuerzos en las fábricas de San Nicolás y Pilar y Río Tercero, Córdoba. Los químicos también se refirieron a conflictos en Dico Pack y Laboratorio Pyam ("no pagan sueldos hace más de dos meses") y en A.C.A y Agrofina ("quieren pisotear nuestro convenio, aplicando suspensiones arbitrarias a compañeros trabajadores"). En el marco de estos conflictos y de la inacción –o al menos, poca eficacia- de las instancias laborales oficiales, los trabajadores afirmaron que el "diálogo" que se esgrime desde el Gobierno "no es más que una farsa instalada para distorsionar la realidad". "Y lo que verdaderamente sucede, es una real inoperancia por parte de los ministerios ante el abuso de la patronal", cuestionaron. El paro total de actividades se llevará a cabo mañana en toda el área de influencia del Sindicato Químico (Campana, Zárate, Baradero y sur de Entre Ríos). APOYO DE LA CGT REGIONAL También por medio de una solicitada, la CGT Regional manifestó su "plena solidaridad con la lucha de los trabajadores químicos". "La CGT Regional Campana Zárate se solidariza con los compañeros químicos y acompaña todas las medidas que tome la organización hermana que los representa en defensa de las fuentes de trabajo, del poder adquisitivo de los salarios y de la preservación de los derechos legítimamente adquiridos", afirmó la central. "No podemos dejar de resaltar la indiferencia con la que actúan los ministerios de Trabajo, tanto el nacional como el provincial, los cuales, en lugar de generar políticas positivas para la preservación del empleo, se comportan como meros observadores de las situaciones, con un silencio que en los hechos implica una complicidad con las decisiones unilaterales que toman las empresas en perjuicio de los trabajadores, alentadas, sin duda, por la indiscriminada apertura de las importaciones que produce el gobierno nacional", añadió. SOLICITADA: EL LUNES 17 LOS QUIMICOS PARAMOS… Paramos porque es imposible hablar de DIÁLOGO, cuando lo único que hace el sector empresario es atacar los derechos de los trabajadores. Paramos porque es imposible hablar de DIÁLOGO; cuando La Empresa CARBOCLOR aplica una rebaja del 35 % del salario a sus trabajadores. Paramos porque la Empresa Quipro cerró sus puertas hace 7 meses, dejando a sus trabajadores abandonados en la calle, sin siquiera abonar indemnizaciones. Paramos porque la Empresa ATANOR BARADERO, cerró sus puertas dejando a 80 compañeros en la calle literalmente. Paramos porque las Empresas DICO PACK y LABORATORIO PYAM, no pagan sueldos hace mas de dos meses. Paramos porque Las Empresas A.C.A y AGROFINA, quieren pisotear nuestro convenio. Aplicando suspensiones arbitrarias a compañeros trabajadores de dichas empresas Teniendo en cuenta que agotamos todas las instancias conciliatorias ante los ministerios pertinentes; teniendo en cuenta que "EL DIALOGO" del que tanto hablan, no es mas que una farsa instalada para distorsionar la realidad. Y lo que verdaderamente sucede, es una real inoperancia por parte de los ministerios ante el abuso de la patronal... Nosotros, los trabajadores químicos, convocamos a un paro total de las actividades en la zona. El cual comenzará el Lunes 17 del corriente mes... Somos un gremio democrático, que respeta las instituciones. Pero ésto no implica, que nos quedemos sentados a esperar cruzados de brazos. Mientras la realidad de los compañeros se ven comprometidas por la inacción conciente de los funcionarios públicos... COMPAÑEROS, ES HORA DE DEFENDER NUESTROS DERECHOS. COMPAÑEROS, ES HORA DE DEFENDER NUESTRO CONVENIO. COMPAÑEROS, NUESTRA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA. COMPAÑEROS, LLEGO NUESTRO MOMENTO DE LUCHAR... AGRUPACIÓN BLANCA DEL SINDICATO QUÍMICO

El Sindicato Químico confirmó un "paro total" para mañana

En conflicto incluye varias empresas de la región

