La Provincia impulsa reforma del Código Penal para que homicidios o abusos sexuales sean no excarcelables

El ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, enviará una carta al presidente de la comisión de reforma del Código Penal, que funciona a instancias del gobierno nacional. El gobierno bonaerense tiene resuelto impulsar una reforma del Código Penal en busca de que no sean excarcelables, en ninguna circunstancia, los delitos graves como homicidios o abusos sexuales. Así lo adelantó el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, quien indicó que enviará una carta al presidente de la comisión de Reforma de Código Penal que funciona a instancias del gobierno nacional. Ferrari venía planteando esa postura de endurecimiento del régimen de excarcelaciones, que enfatizó luego del abuso seguido de muerte de Micaela García, la joven entrerriana víctima de Sebastián Wagner, un hombre que había sido condenado en dos ocasiones por el mismo delito pero estaba libre, beneficiado por una excarcelación. Ahora, el ministro anunció que plasmará su punto de vista en una propuesta formal que remitirá al juez de Casación Penal Mariano Borinsky, quien preside la Comisión de Reforma de Código Penal, donde en principio habría acuerdo para reformar el capítulo de las excarcelaciones, pero de un modo menos restrictivo que el que propone Ferrari. "Si quieren regular cuáles son los delitos que pueden estar habilitados para las libertades condicionales, entonces hay que hacer cambios en el Código Penal, no solo en le Ley de Ejecución", dijo Ferrari. Ferrari busca que se modifiquen los artículos 13, 14 y 24 del Código Penal, que son lo que regulan por qué delitos los condenados puede acceder a la libertad condicional. El objetivo de Ferrari es que "si a una persona le dan 20 años por un homicidio, que sean 20 años. Nada de estar revisando nada". Respecto de casos como el de Micaela García, violada y asesinada en Entre Ríos, Ferrari destacó que "hemos llamado a una comisión para redactar el nuevo Código Procesal de la Provincia enfocado en la víctima", que estará "en el centro del proceso penal". La Provincia pedirá que se establezca en el Código de fondo que "aquellos delitos que sean graves y tengan como consecuencia la muerte o lesiones gravísimas o abusos de integridad sexual sean de cumplimiento efectivo" y la excarcelación no sea a "discrecionalidad de los jueces". Por otra parte, el ministro Ferrari confirmó la decisión política de la gestión de Vidal de terminar con el "autogobierno del Servicio Penitenciario", y remarcó que "esa situación de impunidad derivó en 800 efectivos exonerados y 5.000 sumarios en trámite".

La Provincia impulsa reforma del Código Penal para que homicidios o abusos sexuales sean no excarcelables

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: