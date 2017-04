EL LUNES 17 LOS QUIMICOS PARAMOS… Paramos porque es imposible hablar de DIÁLOGO, cuando lo único que hace el sector empresario es atacar los derechos de los trabajadores. Paramos porque es imposible hablar de DIÁLOGO; cuando La Empresa CARBOCLOR aplica una rebaja del 35 % del salario a sus trabajadores. Paramos porque la Empresa Quipro cerró sus puertas hace 7 meses, dejando a sus trabajadores abandonados en la calle, sin siquiera abonar indemnizaciones. Paramos porque la Empresa ATANOR BARADERO, cerró sus puertas dejando a 80 compañeros en la calle literalmente. Paramos porque las Empresas DICO PACK y LABORATORIO PYAM, no pagan sueldos hace mas de dos meses. Paramos porque Las Empresas A.C.A y AGROFINA, quieren pisotear nuestro convenio. Aplicando suspensiones arbitrarias a compañeros trabajadores de dichas empresas Teniendo en cuenta que agotamos todas las instancias conciliatorias ante los ministerios pertinentes; teniendo en cuenta que "EL DIALOGO" del que tanto hablan, no es mas que una farsa instalada para distorsionar la realidad. Y lo que verdaderamente sucede, es una real inoperancia por parte de los ministerios ante el abuso de la patronal... Nosotros, los trabajadores químicos, convocamos a un paro total de las actividades en la zona. El cual comenzará el Lunes 17 del corriente mes... Somos un gremio democrático, que respeta las instituciones. Pero ésto no implica, que nos quedemos sentados a esperar cruzados de brazos. Mientras la realidad de los compañeros se ven comprometidas por la inacción conciente de los funcionarios públicos... COMPAÑEROS, ES HORA DE DEFENDER NUESTROS DERECHOS. COMPAÑEROS, ES HORA DE DEFENDER NUESTRO CONVENIO. COMPAÑEROS, NUESTRA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA. COMPAÑEROS, LLEGO NUESTRO MOMENTO DE LUCHAR... AGRUPACIÓN BLANCA DEL SINDICATO QUÍMICO

Agrupación Blanca del Sindicato Químico

