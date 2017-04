Los Judiciales analizan cómo seguir ”la lucha”

Mañana realizarán nuevas asambleas "para debatir el conflicto y analizar la continuidad y profundización de las medidas de fuerza. El miércoles realizaron un nuevo paro y se movilizaron para reclamar reapertura de paritarias y devolución de los descuentos por paro. El pasado miércoles los trabajadores judiciales realizaron una nueva jornada de paro para exigir a la gobernadora María Eugenia Vidal que abra la paritaria y que cumpla con el acuerdo firmado en diciembre. "Recordemos que según lo pactado en diciembre de 2016, la discusión salarial debería haber empezado el 10 de marzo, por lo cual el Poder Ejecutivo está incumpliendo con el compromiso asumido", remarcaron desde la AJB. Mañana, en el reinicio de los días laborales tras los feriados de Semana Santa, se organizarán asambleas departamentales "para debatir el conflicto y analizar la continuidad y profundización de las medidas de fuerza para las próximas semanas", informaron desde el gremio. Durante el acto del miércoles, el Secretario General, Pablo Abramovich, señaló: "Hoy somos cientos de judiciales diciéndole a los ministros de la Corte que no vamos a tolerar los descuentos en nuestros haberes por haber realizado medidas de fuerza legítimas, reclamando contra el incumplimiento del gobierno de Vidal. Un gobierno que hace más de un mes tendría que haber convocado a la negociación colectiva. Hoy en nuestro sexto paro del año, y todavía no tenemos noticia alguna del inicio de esa negociación". Y agregó: "La Corte se equivoca si cree que con descuentos salariales como estrategia de disciplinamiento van a callar el reclamo legítimo de los judiciales. Además le decimos que está a tiempo de revertir esa posición y ponerse al frente del reclamo al Ejecutivo para que abra la paritaria, para que cumpla el compromiso, y que no haya más descuentos frente a un reclamo legítimo de los judiciales". Abramovich también reclamó la transformación de cargos acordada con la Corte y que aún no se realizó: "En diciembre no solamente acordamos el inicio de la paritaria el 10 de marzo sino también la transformación de los cargos de auxiliares 3º que iban a pasar a las categorías de auxiliares 2º y 1º. Estamos llegando a fines de abril y ese compromiso paritario tampoco se ha cumplido". Durante el transcurso de la mañana la Suprema Corte finalmente publicó la firma del Acuerdo que dispuso esas transformaciones. Por su parte, María Inés Giménez, secretaria de Organización de la AJB, señaló que "una vez más los trabajadores estamos en la calle, no porque nos encante pasar toda nuestra vida movilizando, si no que es la política de este gobierno la que nos obliga sistemáticamente a salir. Recordemos el año pasado: hasta el 26 de diciembre en paritarias para lograr un aumento. Hoy la gobernadora Vidal dice en todos los medios que todos los estatales ya están cobrando el aumento. Es una nueva mentira de este gobierno, porque los trabajadores judiciales estamos terminando el mes de abril y no sólo no hemos cobrado un solo centavo, sino que sufrimos los descuentos en nuestros haberes". Ministerio de Justicia Una vez finalizado el acto en la Corte, los trabajadores se movilizaron hacia el ministerio de Justicia. Allí Mariano Fernández, secretario de Relaciones Internacionales de la AJB, repudió "la represión que sufrieron los compañeros y las compañeras docentes el último domingo cuando intentaban simplemente instalar una carpa para debatir con la sociedad". Por su parte, Pablo Abramovich señaló que "este gobierno que se plantea como el gobierno del diálogo y la negociación, marca un hilo de continuidad entre la represión del domingo a los docentes, la que efectuó durante el paro general del seis de abril, la falta de convocatoria a paritaria a un sector importante de los trabajadores del Estado y los incumplimientos de los acuerdo paritarios. Ese hilo conductor es la decisión de no dar respuesta a los reclamos de trabajadores y trabajadoras de todo el país". "En cambio han decidido un camino de confrontación, un camino de represión y un camino de desligitimación de las luchas que estamos llevando adelante todos los trabajadores", concluyó.

LOS JUDICIALES MARCHARON EL MIÉRCOLES HACIA LA SUPREMA CORTE PROVINCIAL Y TAMBIÉN HASTA EL MINISTERIO DE JUSTICIA.

Los Judiciales analizan cómo seguir ”la lucha”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: