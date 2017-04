La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/abr/2017 Paritaria Municipal: el FpV asegura que ”la plata de los campanenses, no es para los campanenses”







Concejales justicialistas aseguran que existe un "operativo desgaste" por parte del Departamento Ejecutivo, tras las infructuosas reuniones paritarias por el aumento a los trabajadores municipales. También anticiparon el desembarco de nuevo personal foráneo al Municipio. "Buscarán generar una grieta entre municipales y la comunidad", señalaron. Concejales del Frente para la Victoria se refirieron a las frustradas negociaciones entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales, en busca de un aumento salarial que acorte la brecha generada por la inflación, entre los sueldos de los empleados públicos y el costo de vida actual. Y denunciaron un "operativo desgaste" como parte de una estrategia que se repite en distintos sectores, tanto en la Provincia como en la Nación. "Reuniones sin ofrecimientos concretos, dilaciones y propuestas que no avanzan. Ya hemos visto estas prácticas en las distintas negociaciones que lleva adelante el Gobierno de Cambiemos en todos sus ámbitos con los empleados del Estado. Y nuestros trabajadores municipales también se enfrentan a esta situación" explicó el Presidente del bloque de concejales, Luis Chesini. El edil recordó que el 1° de Abril del año pasado, "Abella anunció una ampliación presupuestaria que lo llevaría a los 1100 millones de pesos, pero esa ampliación llegó recién a fin de año al Concejo Deliberante, porque negociaron con el Sindicato Municipal escondiendo los verdaderos números de la recaudación. Este año ocurre lo mismo. Intentan discutir paritarias en base a un presupuesto desactualizado, y que se verá considerablemente ampliado por el aumento de tasas que el vecino sufrió en Enero. Seguramente el presupuesto verdadero llegue nuevamente a fin de año, para ocultar la información a los trabajadores y victimizarse en cuanto al impacto de los salarios en el presupuesto". Desde el bloque justicialista se mostraron preocupados por la situación, al advertir que "probablemente vuelvan a plantear una dicotomía entre el crecimiento de Campana y la dignidad de los trabajadores, los cuales han perdido poder adquisitivo por la inflación. Ya lo hicieron en el último paro, intentando dividir a los trabajadores. Ahora buscarán generar una grieta entre municipales y la comunidad, mintiendo sobre la responsabilidad de la falta de obras, producto de los aumentos salariales. Esa contradicción es muy peligrosa, además de falsa", y agregó que "el presupuesto aumentó porcentualmente igual que el salario. El costo de los salarios se duplicó, pero también lo hizo el presupuesto". Y en medio de la discusión paritaria, el posible arribo de nuevo personal foráneo, que ocuparían cargos de rango medio y funciones de control en el Municipio, volvió a encender el alerta de los concejales. "Las versiones son fuertes en distintos sectores de trabajo, como en Corralones y dependencias de Obras Públicas. Sigue llegando personal que no es de nuestra ciudad, quienes cuando toman decisiones perjudiciales para los campanenses, no las sufren porque no habitan la ciudad, y culminada su presencia, se volverán a sus distritos sin reparar el daño. El Secretario de Planeamiento Agostinelli debiera dar explicaciones de esto" explicó el concejal Osvaldo Fraticelli. Finalizando, el edil señaló: "Al respecto tenemos varias malas experiencias, como es el caso del Secretario de Economía Miguel Ibarra, responsable entre tantas cosas de la Tasa Vial, el aumento al combustible sólo en nuestra Ciudad, y el incremento en las tasas municipales, que además de afectar a los vecinos, causa un impacto perjudicial al comercio principalmente. Como ejemplo, la habilitación de una simple rotisería cuesta más de 20 mil pesos en Campana, cuando en Zárate y Escobar vale apenas 5 mil. Por eso, el dinero que recaudan no se ve en obras, tampoco se refleja en mejoras salariales de los trabajadores municipales que a su vez podría volcarse en el comercio local. Entonces, la plata de los campanenses, no es para los campanenses", concluyó.

Fraticelli y Chesini se refirieron a la paritaria municipal



Paritaria Municipal: el FpV asegura que ”la plata de los campanenses, no es para los campanenses”

