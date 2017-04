Romina Buzzini

Hola, hoy comienzo mi columna diciéndoles o deseándoles mejor dicho "Felices Pascuas" y para los argentinos es casi imposible no referenciar esta frase con la producida por el entonces presidente de la nación, hace 30 años atrás, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, "Felices Pascuas, la casa esta en orden" es básicamente lo que el común denominador recuerda, aunque realmente la frase completa fue mucho mas larga y sobre todo significativa. La historia vivida por muchos, nos cuenta que el 15 de abril de 1987, se rompía la cadena de mandos en las fuerzas militares de nuestro país, cuando un grupo de oficiales del Ejército, hizo pública resistencia a presentarse ante la Justicia en causas en las que estaban imputados por diversos delitos. Por entonces las cúpulas y la mayoría de los Oficiales superiores mantenían un orden constitucional, mientras que una minoría activa y organizada resistía las órdenes de los jueces. Frente a los acontecimientos, el presidente, su gobierno y el sistema de partidos políticos desplegaron una actividad que movilizó a la sociedad en defensa de la democracia. Alfonsín tenia un liderazgo personal que le permitió orientar y conducir a miles de ciudadanos movilizados y a los mandos de las Fuerzas Armadas, que respondían a la autoridad presidencial, contando fundamentalmente con el apoyo de los partidos políticos (incluido el P.J. presidido en ese momento por Antonio Cafiero), la Asamblea Legislativa y hasta la C.G.T. enfrentada históricamente con su gobierno conducida por Saul Ubaldini. La democracia realmente corría un riesgo muy grande, no eran tiempos fáciles para las Instituciones Argentinas, sin embargo el interés común era que bajo ninguna circunstancia se retrocediera en la historia y se permitiera que volvieran aquellos años nefastos por los cuales habíamos tenido que pasar. Por todo lo que se peregrino en aquella semana santa fue para destacar, lastima que luego el oportunismo hizo que se perdiera el compromiso de gobernabilidad y se trato de desvalorizar y tergiversar los acontecimientos, por eso quiero terminar mi columna completando la frase con la que la comencé: "Felices Pascuas. Podemos todos dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina", solamente me queda agregar como una ferviente afiliada radical "Gracias Raúl por salvar la democracia". Hoy la realidad es otra, a veces pienso que muchos olvidaron el valor que realmente tiene la democracia, cuando veo a dirigentes sociales, sindicales, políticos y hasta a algunos medios de comunicación pedir la destitución de un gobierno electo por la mayoría del pueblo. Que tengan buena semana y como siempre quedo a su disposición. Romina Buzzini / Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

16 de Abril de 2017:

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

