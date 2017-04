La sociedad de fomento ”Barrios Amigos” reclama por el funcionamiento de la Línea 228

Denuncia que sus colectivos no respetan ni horarios ni el recorrido de circulación. "Tenemos que poder llegar a horario a nuestros empleos, a las escuelas y universidades, y no perder los turnos médicos", señaló el presidente de la entidad, Gabriel Panno. El presidente de la sociedad de Fomento "Barrios Amigos" (Héroes de Malvinas, Federal y Santa Florentina), Gabriel Panno, denunció que la línea de colectivos 228 no está respetando ni los horarios ni las paradas programadas, perjudicando a gran cantidad de vecinos que todos los días deben hacer uso de ese medio de transporte para trasladarse hacia el centro u otros sectores de la ciudad. "El colectivo no respeta el horario que tiene. Por ejemplo, siempre a la noche tendría que pasar 9:30 pero lo hace a las 11. A esa hora no hay gente y los chorros andan a la caza de alguno que esté solo", afirmó. Refirió que "lo mismo" suele sucede en horas de la tarde. Además, dijo que los colectiveros tampoco respetan el recorrido pautado. "Tiene que terminar y Vigalondo y Crosio y el tipo por ahí entra en Puerto San Carlos, sale por Isla Soledad y la gente que está parada en Vigalondo y Crosio queda colgada. Es gente que va al trabajo", explicó. "El otro día a las 6 de la mañana asaltaron a una señora porque estaba esperando el colectivo desde las 5. Y así es constante. Por ahí entran por Vigalondo y se van por el callejón de Bellomo hasta Ruta 6, o entran por Bellomo y salen al barrio Siderca y ahí arrancan el recorrido. Esto no puede ser", agregó Panno. El referente fomentista adelantó que buscarán reunirse con el Municipio para que intime a la empresa a respetar sus frecuencias y recorridos. "El Municipio ha dado muestras de su compromiso con los vecinos de estos barrios, por lo que volveremos a apelar a su buena disposición en este tema", expresó. "Somos barrios de trabajadores, de gente que quiere salir adelante, que quiere progresar. Para hacerlo, tenemos que poder llegar a horario a nuestros empleos, a las escuelas y universidades. Y los vecinos que están enfermos no tienen que perder sus turnos en el hospital o consultorios particulares. Para eso, el transporte público es fundamental", concluyó.



La sociedad de fomento ”Barrios Amigos” reclama por el funcionamiento de la Línea 228

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: