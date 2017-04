La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/abr/2017 Cazador llamó al resto de los concejales a trabajar en un HCD ”constructivo”







Dijo que los ediles no deben dejarse "contaminar" por lo que suceda en la carrera electoral que se aproxima. En los días previos a la realización de la primera sesión ordinaria del año en el HCD (la prevista para el 6 de abril se canceló por falta de quórum), el concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, expresó su deseo de que el cuerpo legislativo presente un perfil "constructivo" y "no se deje contaminar por lo que suceda en las elecciones". "Me parece que la ciudad se merece que los ediles mostremos lo mejor de nosotros, con proyectos, propuesta y una agenda de trabajo constructivo en pos de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", manifestó el concejal. En ese sentido, repasó algunos de los proyectos más importantes que encara su bloque, como la creación del Defensor del Pueblo y el fortalecimiento de las prestaciones del Hospital San José a través de la apertura de consultorios externos, que podrían ser financiados "por alguna de las tantas empresas que tiene Campana". "Me parece que lo fundamental para este HCD es focalizarse en una tarea coordinada y mancomunar esfuerzos entre todos sus integrantes, eligiendo los mejores proyectos, generando consensos y sacándolos adelante", sostuvo. "No sirve de nada –continuó- estar con la mirada puesta en lo que pase afuera, incluso si parte de los concejales son jugadores de la carrera electoral que se aproxima". "Ojalá que el HCD no se deje contaminar por lo que suceda en las elecciones. Y ojo: es algo que me lo digo a mi mismo, porque seguramente Primero Campana será uno de los aspirantes a renovar su compromiso con los vecinos en las urnas", concluyó.

CAZADOR PIDIÓ QUE LOS CONCEJALES HAGAN ESFUERZOS MANCOMUNADOS.



