La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/abr/2017
Remarcan que el aumento de tasas "repercutió en la capacidad de pago de los contribuyentes"







Lo aseguraron desde la UV Calixto Dellepiane, al denunciar que la cobrabilidad de las boletas municipales cayó al 57% en el 2016. Desde la Unión Vecinal Calixto Dellepiane manifestaron su preocupación por los resultados de la gestión de cobranzas del Municipio durante el año 2016: "Se están empezando a ver los efectos negativos de los ‘impuestazos’ empujados por Abella y gestión", aseguró su máximo referente, Axel Cantlon. "Si bien la recaudación de la tasa aumentó nominalmente respecto al 2015, la Municipalidad cobró solamente el 57% del valor las boletas emitidas, es decir que casi la mitad del total no se cobró, quedando en mora", señaló el exconcejal. Afirmó, además, que ese índice es "el peor de los últimos años" ya que "ahora cayó a los niveles más bajos de los últimos seis". Según un gráfico distribuido por la agrupación vecinal que encabeza, en el 2011 la recaudación fue del 70% por total, y desde ahí fue progresivamente decayendo durante la administración giroldista, hasta terminar en el 2015 en un 62%. Lejos de aumentar, de acuerdo a los datos manejados por la UV Dellepianista, en el último balance anual ese registro retrocedió cinco puntos. "Esta situación deja de manifiesto que el aumento de tasas no fue tan efectivo como planteó el Ejecutivo, ya que repercutió en la capacidad de pago de los contribuyentes, empeorando la cobrabilidad y dejando la carga sobre menos contribuyentes que cumplen", explicó Cantlon. Y expresó que "también deja de manifiesto que la gestión de Abella no encontró los mecanismos para mejorar estos índices de cobranza, que ya eran bajos al inició de su gestión". "Es fundamental trabajar en la mejora de estos índices para garantizar una amplia base de contribuyentes que cumplan y mejorar las finanzas municipales", finalizó.

