Cantlon participará hoy de un informe del programa televisivo "La Cornisa"

Fue entrevistado para el programa de Luis Majul por la situación de la Ruta 6. Axel Cantlon participará hoy del programa televisivo "La Cornisa" (América), en el marco de un informe sobre la Ruta 6 y la instalación de peajes a lo largo de su trayecto La Plata-Zárate. Cantlon fue contactado por productores del ciclo periodístico conducido por Luis Majul a través de la Unión de Usuarios Viales, de la que tanto él como el concejal Carlos Gómez forman parte. "Integramos la mesa federal que esa entidad abrió hace algunas semanas", señaló Cantlon en diálogo con La Auténtica Defensa. El vínculo entre Cantlon y la Unión surgió cuando el exedil se entrevistó con el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, a raíz de la polémica alrededor de la instalación de cabinas de peajes en nuestro partido. Martello lo comunicó entonces con Ignacio Zabaleta, ingeniero oriundo de Guaminí y referente de la Unión. En ese sentido, aclaró que su participación en el informe que se emitirá hoy será en calidad de "vecino y miembro de la mesa federal de la Unión de Usuarios Viales", y no como político. "NADA CONCRETO" Cantlon, ademásm señaló que el anuncio del Gobierno local sobre la paralización de las obras del peaje en Ruta 6 "no fue nada concreto". "Incluso los medios lo pusieron en potencial, pero las obras se siguen ejecutando", afirmó. Explicó que tras el decreto 855/16 firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal –que concesiona la ruta- "no hay una norma posterior que dice que se suspendió" la instalación de los peajes. "Los anexos del decreto son claros: primero se construyen peajes, después se repara la ruta. La concesión implica primero peajes, cobrar, y después reparar. No hay ninguna norma que digan que se van a suspender las obras. O sea que es mentira el anuncio del Gobierno", aseguró Cantlon. El referente vecinal comentó que prepara una acción judicial a presentar en Campana para que "en caso que no se puede evitar el peaje, se suspendan la construcción de cabinas dentro del partido para que no quede dividido en dos".

CANTLON, AL SER ENTREVISTADO PARA EL PROGRAMA QUE SE EMITE POR AMÉRICA.





CANTLON PARTICIPA DE LA UNIÓN DE USUARIOS VIALES Y, A TRAVÉS DE ESTA ENTIDAD, FUE CONTACTADO POR EL PROGRAMA TELEVISIVO.



Cantlon participará hoy de un informe del programa televisivo "La Cornisa"

