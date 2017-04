Principales objetivos de la educación en la Biblioteca Nacional de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La disertación estuvo a cargo de su directora lic. Graciela Perrone Como todo comienzo del año escolar, vuelve a ponerse sobre el tapete la discusión sobre el modelo de la escuela dinámica que hoy permitiría al unísono la calidad educativa y la inclusión y, por ende,todos los ingredientes necesarios para formar alumnos como lectores autónomos y productores de conocimiento creativo e innovador como vectores de la construcción de un mejor futuro ciudadano colectivo donde se encuentre espacio de crecimiento individual y familiar. De este modo, los ambientes de aprendizaje se plantean como espacios colectivos e individuales que permiten la posibilidad de expresarse, desplazarse y elegir donde pensar y escribir, los contenidos se escapan de grillas y clasificaciones estáticas para fluir y mezclarse en ríos interdisciplinarios, los docentes se preparan para poder guiar los aprendizajes en la diversidad, las tecnologías favorecen la producción colaborativa y la apertura a horizontes nunca imaginados, las bibliotecas se transforman en usinas de palabras en distintos soportes que enseñan criterios para sacar provecho de la vasta información que nos circunda. Pero toda esta suma de preocupaciones que promueven debates teóricos y sugieren estrategias o propuestas fácticas, se complejizan cuando tomamos la mirada hacia los alumnos. Llevamos nuestra atención sobre sus habilidades cognitivas y mentales, sus emociones y sus predisposiciones actitudinales que han dejado ya una mella como marca original en sus diferentes maneras de aprender cuando llegan al aula y al recreo. Más allá del despertar y alentar las facetas individuales de acuerdo a las inclinaciones de inteligencia y habilidades singulares, y construir el ambiente enriquecido colectivo como gran nido emocional que aliente la solidaridad,los valores, el respeto donde el desarrollo linguístico sea el gran motor de la comunicación, hay dos "herramientas" fundamentales que deben fomentarse y ejercitarse que son las habilidades de metacognición y de autorregulación. Ayudar al alumno a pensar sobre su propio aprendizaje de forma explícita no solo requiere conocer en profundidad las particularidades y funciones del llamado cerebro ejecutivo sino también su relación con otras redes neuronales en las distintas etapas del desarrollo cognitivo. La idea es concientizar a los alumnos para que sean sus propios dueños en el proceso aprendizaje en el conocimiento y en el aprovechamiento de sus fortalezas en las maneras de estudiar, retener, producir, expresar, comprender, ir más allá del aprendizaje mecánico, bucear en las experiencias pasadas para enriquecer las presentes y profundizar las futuras. El otro aspecto de esta combinación de habilidades es la autorregulación de sus acciones y motivaciones, y esto significa en este contexto, ser capaz de dirigir la propia motivación hacia el aprendizaje. Sin motivación, fórmula que enciende muchas zonas y activa muchas redes en nuestros procesos cognitivos y mentales, el aprendizaje se aletarga y el esfuerzo cotidiano y duradero que nos forja la memoria y experiencia donde sembrar cada día lo aprendido, no despega su energía espiralada y creativa. El seguimiento de las trayectorias escolares de los alumnos más allá de sus progresos académicos individuales, tiene que enfatizar la enseñanza de estrategias específicas y explícitas para ponerse objetivos, monitorear y evaluar su propio desarrollo escolar en todas sus dimensiones y capacitarlos en estrategias que puedan elegir a la hora de experimentar las actividades de aprendizaje. "La capacitación docente es crucial en este sentido y la presencia de expertos o tutores altamente entrenados no dejaría a alumnos en un descampado intelectual, especialmente a aquellos que necesitan avanzar en aspectos más básicos que todavía están estancados, como la lectura, las habilidades para cálculos, el nivel de construcción semántica oral y escrita, la comprensión de textos". En estos casos las bibliotecas bien dotadas de las escuelas también contribuyen en gran escala con estrategias a formar la producción de conocimiento autónomo con metacognición y autoregulación: conocer como aprendemos y poder planificar, monitorear y ver los resultados de nuestros aprendizajes. Ambas funciones en acción son muy importantes para desarrollar una escuela que permitirá una niñez consolidada, una adolescencia más transitable, informando a los padres del progreso y la llave para el mundo adulto.Tener el acompañamiento necesario hasta que suelten alas. Sonia Amalia Oborski





Principales objetivos de la educación en la Biblioteca Nacional de Maestros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

