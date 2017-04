La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/abr/2017 El pueblo quiere saber

Hemos asistido al anuncio de la prolongación de la Avenida Rivadavia. Una obra de un impacto urbano excepcional que implica la consolidación de la ciudad extramuros. Es una operación urbanística de carácter integral e integrador. Como bien se interpreta en el Código de Planeamiento Vigente, es uno de los tantos temas que debió ser abordado por el Concejo Urbano Ambiental y sometido al correspondiente estudio de impacto, ya que es una obra que afecta infraestructuras, ambiente y vidas. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Una obra de repavimentación y ensanche de la actual traza? ¿Una obra de creación y valorización de nuevos ámbitos? ¿Un camino más o una acción planificada sobre el territorio en un espacio de una escala única en toda el área urbana? Como decía mi abuela ¿Chi lo sá? potrebbe sorprenderci. En fin, después de esta cuota de humor habitual, me interesa reflexionar sobre las etapas de un proyecto urbano, sin que esto pretenda transformarse en un manifiesto técnico. En principio cuando no enfrentamos a un proyecto que habrá de representar una modificación sustancial en el funcionamiento urbano y que afectará a los habitantes modificando conductas sociales y generando nuevos ámbitos de uso debemos imponernos algunas etapas de gestión ineludibles. Primero se debe analizar la Viabilidad del proyecto. Hace muchos años bromeaba con la hipótesis de postular como slogan de campaña de algún político local la posibilidad de techar la avenida Rocca. Seguro que se constituiría en el shopping a cielo abierto más grande de la historia, pero la verdad que es una utopía divertida pero inviable. Cualquier cosa se puede proponer, pero no todo es viable. O lo es a un costo y un impacto que quizás no resulte el deseado. Por eso la primera cuestión del expediente de este proyecto, si existe, es el estudio de viabilidad real de la propuesta. En ese análisis está la cuestión de la relación costo beneficio y los impactos reales que se generan en los accesos a barrios, las intersecciones, la reglamentación de los frentes afectados y su nuevo encuadre reglamentario, la revisión de los usos del suelo, las infraestructuras existentes, las nuevas infraestructuras las cuestiones de afectación del entorno natural y construido, los estudios de impacto ambiental y urbano, las cuestiones de desagües y las imposibilidades de afectar infraestructuras consolidadas de Energía, Gas, Comunicaciones y etcéteras, la planialtimetría en un sector donde la topografía es muy particular, y cuyo relevamiento en concreto debe esta formando parte del anteproyecto. Y lo voy a dejar acá, porque esta lista aunque agota en su lectura, no agota el total de variables que deben formar parte del antecedente objetivo antes de llegar al proyecto. Después viene el proyecto, con la Planificación detallada del trabajo a realizar. En paralelo si se quiere está la cuestión del Financiamiento, cuyo compromiso puede estar pactado por el aporte del Tesoro provincial. Y recién allí, llegamos a la Licitación de las obras y la Ejecución del proyecto, el Seguimiento y control del trabajo y finalmente el Cierre del proyecto. No le quito merito al esfuerzo manifestado por la gestión municipal en la negociación con el poder provincial para el logro de los aportes extraordinarios afectados a obras especificas, y creo que es una gran ventaja tener una línea directa y lograr el apoyo para proyectos locales con fuerte impacto en el futuro de nuestra ciudad. Pero creo que estas gestiones tienen una pata local tan fuerte e importante como la gestión del financiamiento, y el proyecto previo, con todo lo que he sintetizado anteriormente, tiene tanta o más importancia que el origen de los fondos o el anuncio de la obra. Por eso creo que mas allá de todo, hubiera sido interesante, tener conocimiento del proyecto, las condicionantes del mismo, la gestión participativa en el armado y el conocimiento real de los impactos urbanos previstos de modo de lograr la internalización social de la obra y el consenso necesario para que la obra no resulte de una operación intelectual en "caja negra" y surja de la colaboración colectiva del imaginario de ciudad que todos tenemos. Una simple prueba fáctica nos da la respuesta. Si hoy le preguntamos a un frentista de la actual Rivadavia al sur, sobre qué es lo que va a suceder, no tiene una respuesta mas allá de la expectativa de una nueva avenida. Muchos Concejales tampoco tiene la información concreta del proyecto, y solo existe hoy la solicitud de aprobación del convenio de transferencia de fondos. ¿Estaremos pensando en licitar proyecto y precio? ¿Sera este el mecanismo previsto para tan tamaña operación urbanística que determina un eje de futuro de la ciudad? Me resisto a creerlo y si no es así estamos en un buen momento para ver los actuados que satisfagan todas estas inquietudes legítimas que nos caben como ciudadanos responsables. Vuelvo ahora sobre lo que muchas veces he enunciado. Un proyecto urbano no es lo que el administrador de turno piensa sino lo que realmente la sociedad construye desde su debate como demanda emergente del imaginario social colectivo. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

