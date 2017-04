Roma es una ciudad y son muchas a la vez. Es un museo gigante lleno de historia, es una plaza de mercado, es un palacio, una casa, es una Vespa que te corta el paso. Roma es una ciudad a la que se vuelve, y a la vez es una ciudad que nunca nos deja del todo. Es conocida como la "Ciudad Eterna" porque en ella el tiempo parece haberse parado hace siglos. Sus monumentos y los restos de imponentes edificios hacen que un paseo por sus calles se convierta en un viaje en el tiempo hasta la época de máximo esplendor de la capital imperial. Con una larga historia a sus espaldas, Roma es una ciudad que atrae visitantes de todo el mundo gracias a sus impresionantes monumentos y restos arqueológicos procedentes de la Antigüedad. Existen infinidad de razones para visitar Roma, enamorarse de la ciudad y desear volver a ella. La gastronomía y su animado ambiente son algunas de ellas. Pasear por Roma no es solo recorrer una antigua ciudad repleta de restos arqueológicos; Roma es el recuerdo de los Gladiadores luchando a vida o muerte en el Coliseo, las cuadrigas emprendiendo veloces carreras en el Circo Máximo, y también la visión de los sabios romanos paseando por el foro mientras conversaban sobre la democracia. Es con toda seguridad una de las ciudades más bonitas de Europa. Con más de 16 millones de visitantes al año, es también una de las más visitadas solo por detrás de Londres y París. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo; su centro histórico es la mayor expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental europeo. Entre sus atractivos más importantes cabe destacar los siguientes: Fontana di Trevi: es la fuente más bonita y espectacular de Roma, millones de personas la visitan cada año y arrojan una moneda al agua esperando que el mito se convierta en realidad. Fue la primera fuente construida en el Renacimiento y su nombre procede de "tres vías" ya que era la confluencia de tres calles. Coliseo Romano: es el anfiteatro más grande construido durante el Imperio Romano. Durante más de 5 siglos ofreció espectáculos de fieras, peleas de gladiadores y representaciones de batallas. Con una antigüedad de 2.000 años y unas dimensiones de 188 metros de longitud, 156 metros de anchura y 57 metros de altura es el mayor y más antiguo anfiteatro romano, además de uno de los mejor conservados. Foro Romano: Situado junto a Coliseo, el foro romano fue el centro de la vida pública y religiosa de la antigua Roma. Tras desaparecer el imperio romano, el foro romano cayó en el olvido e incluso quedo poco a poco enterrado. Posteriormente fue utilizado como cantera para diversas construcciones papales. Su excavación no comenzó hasta finales del siglo XVIII. Panteón de Agripa: Este imponente edificio situado en el corazón de Roma fue construido en el año 126 DC. Actualmente es el edificio mejor conservado de la antigua roma. Sus enormes dimensiones y su magnificencia dejan al visitante con la boca abierta. En su interior se encuentran las tumbas de numerosos reyes de Italia y multitud de obras de arte. Palatino: Situado a 40 metros de altura sobre el foro romano, se cree que el monte palatino fue la cuna de la cultura romana. En este monte los ciudadanos romanos de clase alta construyeron sus grandes villas, alguna de las cuales se conservan hoy día. El Vaticano: Es el centro neurálgico de la iglesia católica, se sitúa en el centro de Roma aunque no pertenece a la misma ya que está considerada una ciudad estado. Es el estado más pequeño y menos poblado de Europa con tan solo 0.44 Kilómetros cuadrados y menos de 1.000 habitantes. A pesar de su tamaño, alberga algunas de las construcciones y obras más importantes y afamadas del mundo. Entre sus atractivos particulares: - Basílica de San Pedro: acoge en su interior a la Santa Sede, siendo el templo religioso más importante del catolicismo. La cúpula de San Pedro es una de las mayores del mundo, ha servido de inspiración para muchas otras cúpulas. La basílica alberga la que es una de las esculturas más famosas del mundo: "La Piedad" de Miguel Ángel. - Plaza de San Pedro: es una de las plazas más bonitas y grandes del mundo. Con sus 320 metros de longitud y 240 metros de anchura, ha llegado a albergar más de 300.000 personas. La construcción de la plaza se llevó a cabo entre 1656 y 1667 de la mano de Bernini. En el centro de la plaza se sitúa un obelisco traído de Egipto y dos fuentes, una de Bernini y la otra de Maderno. - Museos Vaticanos: A pesar de las numerosas obras de arte que albergan, los museos vaticanos son visitados por más de 4 millones de visitantes al año, por albergar una de las mayores obras de arte de la historia "La Capilla Sixtina". En esta capilla, se eligen a los nuevos papas, pero lo que realmente hace importante a este edificio son sus frescos, que cubren paredes y techos, obras de artistas como Botticelli, Perugino, Luca o Miguel Ángel. La parte más importante de estos frescos están en el techo, obra de Miguel Ángel Castillo De Sant ´Angelo: es una fortaleza situada a orillas del río Tíber. Su construcción comenzó en el año 135 y finalizó en 139 por órdenes del emperador Adriano con la intención de utilizarlo como mausoleo para él y su familia. En 1277 se construyó un corredor de 800 metros que conectaba el castillo con el Vaticano y que se utilizaría como vía de escape en el caso de que el Papa se encontrara en peligro. Trastevere: es el barrio más bello, bohemio y animado de Roma, pasear por sus calles empedradas es un placer. Muchos de las mejores tabernas y restaurantes de Roma los podrán encontrar en este maravilloso barrio. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Roma, ciudad eterna

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: