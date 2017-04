La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 16/abr/2017 Villa Dálmine: la situación de Argüello









NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine: un golpe de nocaut El DT puso ayer su renuncia a disposición. Si bien su ciclo parece "cosa juzgada", todavía no está claro si dirigirá o no al equipo el miércoles frente a Argentinos Juniors en La Paternal Tras el partido, Facundo Argüello puso a disposición su renuncia como entrenador de Villa Dálmine. Y si bien la misma todavía no fue aceptada formalmente por la Comisión Directiva, todo indica que el ciclo del DT se terminará más temprano que tarde. El entrenador se presentará hoy a la práctica pautada en horas de la mañana de cara al choque del miércoles frente a Argentinos Juniors y dialogará con los dirigentes para consensuar los pasos a seguir. ¿Las posibilidades? Que hoy misma se despida del plantel; o que siga al frente, al menos, hasta el partido en La Paternal. El ciclo de Argüello como DT reunió apenas 5 puntos en siete fechas (una victoria, dos empates y cuatro derrotas). Así, hasta ahora, logró un 24% de eficacia, un porcentaje muy similar al que había redondeado Villa Dálmine después de aquel arranque que lo tuvo como líder del campeonato. Es que tras esas cinco fechas iniciales y siempre con Walter Marchesi como entrenador, obtuvo luego apenas 11 puntos en 14 fechas (26% de eficacia). De esa manera, después de aquella victoria en Tucumán frente a San Martín, el Violeta apenas cosechó 16 de los siguientes 63 puntos disputados. Su próximo compromiso será el miércoles en La Paternal y la pregunta es: ¿estará Facundo Argüello en el banco de suplentes, aunque sea por última vez?

EL DT SE PRESENTARÁ HOY A LA PRÁCTICA Y DIALOGARÁ CON LOS DIRIGENTES.



