El Auriazul juega desde las 15.30 en el Carlos Vallejos. Busca su primer triunfo del año para tratar de volver a puestos de Reducido. Por la 22ª fecha de la Primera D (séptima de la segunda rueda), Puerto Nuevo recibirá mañana lunes la visita de Juventud Unida en un encuentro que se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con arbitraje de Hernán Dellacasa. Para el Auriazul será la oportunidad de conseguir su primera victoria del año, luego de un arranque muy pobre: apenas cosechó un empate (ante Lamadrid) en seis presentaciones (sufrió derrotas frente a Ituzaingó, Centro Español, Claypole, Liniers y Victoriano Arenas). Además, también será la oportunidad para volver a meterse de lleno en la pelea por el acceso al Reducido. Es que tras el fallo contra Liniers, el equipo dirigido por Norberto Silvero sigue cerca de la 9ª posición que, justamente, hoy ocupa Juventud Unida con apenas tres puntos más que Puerto Nuevo. Por eso, ganar ante un rival directo en esa lucha sería clave. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador podrá volver a contar con los marcadores centrales Raúl Colombo (expulsado ante a Liniers) y Paulo Boumerá (ya cumplió las tres fechas de suspensión con las que fue sancionado tras ver la roja ante Claypole). Por su parte, el Lobo tampoco pudo ganar en lo que va del año: suma dos empates y cuatro derrotas en seis presentaciones, así que también llegará al lunes con la necesidad de un resultado positivo. PRIMERA D - FECHA 22 DOMINGO - 15:30 horas: Liniers vs Atlas / Alejandro Ramírez - 15:30 horas: Lamadrid vs Muñiz / Ramiro Magallán LUNES - 15:30 horas: Claypole vs Central Ballester / Sebastián Martínez - 15:30 horas: Lugano vs Victoriano Arenas / Sebastián Zunino - 15:30 horas: L.N. Alem vs Argentino de Rosario / Juan Pafundi - 15:30 horas: Puerto Nuevo vs Juventud Unida / Hernán Dellacasa MARTES - 15:30 horas: Ituzaingó vs Yupanqui / Alejandro Porticella MIÉRCOLES - 15.30 horas: Centro Español vs Deportivo Paraguayo / Jonathan De Oto



EL AURIAZUL INTENTARÁ ENDEREZAR EL RUMBO EN ESTE 2017. EL HISTORIAL PUERTO NUEVO vs JUVENTUD UNIDA Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 73: En 72 partidos, Puerto Nuevo ganó 18, Juventud Unida, 28 victorias; y empataron en 26 encuentros. Puerto convirtió 93 goles, mientras que Juventud Unida marcó 111. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 35 partidos, Puerto Nuevo ganó 8 (46 goles), Juventud Unida ganó 14 (60 goles) y empataron 13 veces. COMO LOCAL JUV.UNIDA: en 37 juegos, Juventud Unida ganó 14 (51 goles); Puerto Nuevo ganó 10 (47 goles). Empataron en 13 oportunidades EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Juventud Unida 1 (Kevin Juan) - Puerto Nuevo 3 (Franco Colliard x2 y Juan Peloso). Partido jugado el 10 de octubre de 2016, por la 7ª fecha. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: Se jugó el domingo 24 de febrero de 2013, por la 21ª fecha del Campeonato de Primera D 2012/13: Puerto Nuevo 0 - Juventud Unida 1. Gol de Matías Grecco. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. APOSTILLAS: Dos partidos en carácter de visitante sin perder acumula Puerto Nuevo sobre Juventud Unida con un triunfo y un empate. La última derrota del elenco campanense se produjo el 24 de Febrero de 2013, en lo que fue el último encuentro que disputaron ambos en Campana. Como local, Puerto Nuevo lleva 5 encuentros sin ganar frente a su rival, con 3 derrotas y 2 empates. El último triunfo en esta condición se remonta al domingo 12 de febrero de 2006, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D. Fue por 3 a 2, con goles de Diego Herrero y Gastón Rondán (2), anotando Lisandro Cotello y Juan Ignacio Martínez para Juventud Unida. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE LOCAL DE 1979 Se produjo el sábado 31 de marzo, por la 2ª fecha del Campeonato de Primera D: PUERTO NUEVO 1 - JUVENTUD UNIDA 1 PUERTO NUEVO: Walter Ferré; Oscar Rodríguez, Luciano Díaz, Ezequiel Tellería, Enrique Espinoza, Ponce, Gómez (Enzo Bucciarelli), Angeleri (Riva), Lavergne, Rubén Stella y Alberto Fillopsky. DT: Orlando Contreras. SUPLENTES: Marcelo González y José Alegre. JUVENTUD UNIDA: Mansilla; Quiróz, Ibarra, Armando González, Carlos Alegre, Acosta, Saucedo, Parra (Caravallo), Cordobés, Miranda y Fontana (Burgos). DT: Carlos Ferrari. SUPLENTES: Gauna, Cardozo y Banegas. GOLES: PT 37m Gómez (PN). ST 10m Miranda (JU). ARBITRO: Osvaldo Bianco.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe mañana a Juventud Unida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: