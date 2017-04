Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 16/abr/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 16/abr/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Villa Dálmine: un golpe de nocaut Villa Dálmine: la situación de Argüello Primera D:

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando en este fin de semana el Gran Premio de Bahrein. Televisa Fox Sport. TERMINAR: El zarateño Maximiliano Civitarese viene de correr en La Plata en la Clase Dos de Alma con su Fiat Uno donde clasificó décimo primero terminó la serie en el puesto séptimo para terminar la final décimo tercero con la atención del auto por el propio piloto. COMPROMETER: Paula Morresi hija del recordado pato quien ganó la única carrera del TC que se corrió en Campana ya se comprometió volver a traer el auto de su papá en la próxima fiesta del automóvil ante lo bien que la trataron en la última realizada. DEBUTAR: Finalmente debutó en autos con techos en la categoría Alma en la Clase Promocional el jóven campanense Lucas Dobladez que en una intersante carrera se ubicó en el puesto décimo séptimo en la final con la motorización de Ruben Alfonso y un auto que se prepara en el taller. TURISMO PISTA: La categoría visita el autódromo porteño por otra carrera del campeonato con sus tres clases y otro parque interesante de autos durante este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 a través del programa "Carburando". CONCRETAR: las negociaciones continuar para que la competencia del rally Federal se llegue a desarrollar en nuestra ciudad. Los organizadores siguen trabajando para concretar esta posibilidad contando con algún apoyo de gente local interesada en esta carrera. REUNION: Días atrás en la vecina ciudad de Zárate se reunieron los dirigentes del Club del Primer Automóvil Argentino y sus pares de Zárate Auto Moto Club para definir en realizar eventos en forma conjunta. INTENCION: Hernán García tenía toda la intención de correr en la categoría P.A.K.O. en esta temporada pero por el momento el piloto que representa a Zárate no tiene definido cuando podrá arrancar por cuestiones personales. ARRIBAR: Otro buen trabajo de Pablo Savastano en la Clase Dos de la categoría Alma en La Plata donde clasificó décimo segundo terminó la serie tercero y en la final arribó cuarto sumando puntos para el campeonato. TC 2000: La categoría está desarrollando la segunda carrera del año en el autódromo capitalino en este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ALQUILER: Aunque nunca se habló del tema por parte de los dirigentes, la no llegada de la categoría Alma al Autódromo de Roque Perez tuvo que ver con el costo de alquiler que exigieron los encargados de trazado que fue mas que exagerado y por esto se resolvió cambiar de lugar. NERVIOSO: Ahora que Osvaldo Gallo tiene la Cupecita lista para correr no hay competencia en nuestra zona y parece que nuestro personaje se está poniendo nervioso a tal punto que sus amigos lo ven colorado y temen por su salud basado en su edad. TURISMO CARRETERA: La categoría está encarando en este fin de semana otra carrera del campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". DIFUSION: Tras un buen trabajo de difusión que se viene realizando desde el club, el pedido para que este presente en diferentes eventos del Primer Automóvil Argentino es por demás de interesante dado que se reciben invitaciones desde diferentes lugares de nuestro país. CONTENTO: Así se muestra German Henze ante el buen momento que atraviesa en el Campeonato Enduro con su flamante moto donde se encuentra entre los díez primeros del campeonato cuando aún restan ocho carreras y puede pelear por el campeonato. CAN: Por las mañanas tempranos los ocasionales vecinos de la esquina de Colón y Bertolini se entretienen mirando como Teodoro Alvarez saca a pasear a su can de dimensiones interesante que provocan ver como lo lleva de la correa casi volando como un pajarito al dueño que a veces junto a su hijo Cristian pueden terminar con el paseo. CUPECITA: Finalmente Ariel Barletta debutó con su Cupecita en el encuentro realizado en Zárate en la Costanera hace algunos días atrás, donde el ex campeón de Alma vivió una nueva experiencia en el mundo automovilístico. Es verdad aunque usted no lo crea. FECHA: Ante la suspensión en Brandsen por parte del TC Bonaerense por las razones climáticas la segunda fecha del campeonato se pasó para el próximo 23 de abril al autódromo de Roque Perez. GANADOR: El Gringo Daniel Del Bianco viene corriendo en la categoría de karting Rotax Bs As. y en las dos competencias disputadas fue el ganador de ambas y se postula a buscar otro campeonato siendo hoy por hoy el piloto a batir. PEDIR: Los dirigentes del autódromo de Pigue ya pidieron la presencia del Turismo Nacional en su autódromo, pero aún faltan trabajos por realizar. Es más urgente es realizar el paredón completo de la recta principal y después faltan otros detalles para habilitar al mismo para tener la visita de las categorías nacionales. LLEVAR: La próxima competencia para la categoría Alma será con pilotos invitados y parece que Lucas Dobladez pensó seriamente que llevará a su amigo Marcelo Ferrand desde esa condición para subirse a su auto para la clase promocional. DEFINIDO: En cuanto a Pablo Savastano que viene corriendo en la Clase Dos de Alma también ya tiene definido su piloto invitado que será Andrés Coronel quien además trabaja en la planta impulsora de dicho Fiat Uno. POSIBLE: Por su parte el zarateño Maximiliano Civitarese se contactó con Facundo Chapour quien le dijo que hará lo posible para estar desde su condición de invitado y en caso de no poder venir ya también habló con su primo Ignacio Tártara para tal carrera. Que tal!! ARRANCAR: Luego de un receso volvió a la alta competencia Enea Ciaponi que está arrancando el campeonato en la categoría de Ciclomotores en el escenario de San Andrés de Giles con la moto que preparan en el taller junto a sus hermanos. La idea es continuar en la Clase SSCC Libre donde el piloto local es el actual campeón de esta especialidad. GANADORES: Tras su paso por el autódromo de La Plata la categoría Alma entregó los siguientes ganadores en la Copa Master: Adrián Petraca, Promocional: Darío Madeo, en TC 1100: Gastón D´Angelo y en Clase Dos: Oscar Dufour. ESFUERZO: En reciente nota televisiva Daniel Vidal puso en claro que este año quiere pelear el campeonato en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista y que se hará todo el esfuerzo para lograr tal objetivo donde además su hijo Manuelito lo acompaña a todas carreras. INVITACION: La que recibió Federico Panetta para correr en el Turismo Carretera en la Competencia de los 1000 kilómetros ante la invitación de su amigo Alan Ruggero que viene participando en la Categoría con un Torino. Si lo habilita la A.C.T.C. el piloto campanense sería de la partida. VISITAR: Los dirigentes del Autódromo de Dolores arreglaron para que visiten su ciudad el Turismo Zonal Pista para mediados del año lo que marcará la llegada de la categoría a un circuito que será recorrer algo no habitual para la categoría mencionada. FORMULA CUATRO: La Categoría Escuela lleva adelante en este fin de semana otra carrera del certámen en el autódromo Hnos Emiliozzi de Olavarría con su habitual parque de máquinas donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONCRETAR: El retorno a la alta competencia por parte de Pablo Villaverde se puede concretar si se desarrolla la carrera del Rally Federal en nuestra ciudad. Ya le consiguieron un auto para alquilar y desea plantearse este desafío. CENA: La que desarrollaron días atrás como lo suelen realizar todos los meses los ex dirigentes de la categoría Alma quienes alcanzaron uno de los momentos más alto del parque automotor que pudo lograr la asociación libre mil agrupados cuando regían los destinos de la misma. SUMARSE: Luego de un período prolongado Horacio Romay volvió a trabajar en los motores cuatro cilindros al sumarse a la Fórmula Cuatro donde está armando y hace la atención del auto para la señorita Rocío Davenda la oriunda de Monte Grande a quien también le arma el karting para correr en la categoría Rotax Bs As. PLANILLA: La planilla de la carrera del TC 1100 de Alma marcó que Gastón Fernandez clasificó décimo quinto, la serie también décimo quinto y la final apareció décimo cuarto. RETOMAR: Franco Moyano está intentando retomar la actividad en el mundo del motocross y con la moto terminada ahora el tema del presupuesto marcará su futuro en este lindo emprendimiento. COPA BORA: La monomarca llega hasta el autódromo de Concepción del Uruguay por otra fecha del presente campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". MOLESTIA: Cuentan los amigos que tras la salida de las comidas por la noche en el taller el piloto perdió su línea ante la molestia que provoca la bebida y aquella velada del miércoles demoró mas de lo previsto su retorno a su domicilio particular dejando y asentando un antecedente que marcará un antes y un después para nuestro personaje. Que no cunda el pánico"!! TC PISTA: La categoría vuelve este fin de semana al autódromo de Concepción del Uruguay para desarrollar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ARMAR: La idea de los dirigentes del Autódromo de Junín es unir las dos rectas y así poder armar y tener un circuito para categorías zonales donde de concretarlo ya invitaron y dieron aviso a la Federación Metropolitana. PICADAS: En la vecina ciudad de San Pedro se está llevando adelante otra propuesta de esta especialidad del automovilismo. Desde las 12 del mediodía comienzan con su espectáculo. CONTINUAR: Continuando con las piedras el zarateño Cristian Iglesias continuará otra temporada en actividad dado que el varias veces campeón desea hacer otro año donde el popular "Cabezón" sigue siendo un referente de nuestra zona en el mundo de las picadas.

