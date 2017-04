PUERTO QUEDÓ 10º Luego del empate ante Juventud Unida de ayer, Puerto Nuevo quedó con 24 puntos en la 10ª posición del campeonato y se mantiene a tres unidades de la zona de clasificación al Reducido (Central Ballester y Juventud Unida tienen 27). Esta 22ª fecha de la Primera D había comenzado el domingo con dos encuentros: Liniers 3 - Atlas 1; y Lamadrid 1 - Muñiz 0. En tanto, ayer, además del "Portuario" también jugaron: Leandro N. Alem 3 - Argentino (R) 0; Claypole 3 - Central Ballester 0; y Lugano 1 - Victoriano Arenas 0. La jornada continuará hoy con Ituzaingó vs Yupanqui, mientras que finalizará mañana miércoles con Centro Español vs Deportivo Paraguayo. Por la próxima fecha, Puerto Nuevo visitará a Atlas en un partido que se jugaría el sábado 22 de abril en General Rodríguez. Luego de un primer tiempo en el que generó buenas aproximaciones, debió bancar el complemento en desventaja porque Michel Bustamante fue expulsado en el cierre del PT y Maximiliano Díaz a los 28 del ST. En la última casi se queda con los tres puntos. Tras un segundo tiempo muy complicado, el empate ante Juventud Unida terminó siendo un premio para un Puerto Nuevo que luchó y supo aguantar el cero en su valla a pesar de jugar hasta 20 minutos con dos hombres menos, porque Michel Bustamante vio la roja en el cierre de la primera parte y Maximiliano Díaz a los 28 del segundo tiempo. Incluso, los dirigidos por Norberto Silvero podrían haberse quedado con los tres puntos en la última jugada, luego de un tiro libre ejecutado por Juan Peloso que Paulo Boumerá no alcanzó a definir (se pasó). Con una sólida actuación de Rodrigo Ponce de León en el arco (reemplazó a Luciano Berro y tuvo su segundo partido en Primera) y el despliegue de Kevin Redondo en el mediocampo como baluartes principales, el Auriazul dejó una mejor imagen que en presentaciones anteriores, a pesar que la victoria le sigue siendo esquiva en este 2017. En la primera parte, Puerto Nuevo generó las mejores aproximaciones, especialmente cuando la pelota pasaba por los pies de Bustamante, quien se las ingeniaba siempre para clarificar la acción a pesar de la marca y el estado del campo de juego. También aprovechaba las aperturas hacia la izquierda, por donde Michel Gómez y Franco Colliard lograban llegar hasta el fondo y ejecutar peligrosos centro que muy cerca estuvieron de terminar en la red. Sin embargo, el arquero Griegger estuvo siempre bien parado y abortó dos desvíos (ambos de Bustamante) como así también un remate del propio Michel tras un pase filtrado de Perrona. En contrapartida, el Auriazul sufría los bochazos aéreos (le costó ganar de arriba, en especial cuando Juventud Unida cargó por arriba sobre los laterales) y también "la segunda pelota", dado que la mayoría de las divididas quedaban en posesión del visitante. Pero lo dicho: cuando debió intervenir, el arquero Ponce de León lo hizo con seguridad y se anotó en esa primera parte un par de atajadas muy buenas. Todo iba a cambiar a los 45 minutos, porque tras una de las llegadas de peligro que generó Puerto Nuevo por izquierda y que tuvo a Bustamente como llegador por el centro del área, el árbitro Hernán Dellacasa le mostró la roja al 10 "Portuario" por una supuesta agresión en el piso cuando la jugada ya había terminado. Esa roja condicionó el desarrollo del complemento, porque el Auriazul no sólo se quedó con un hombre menos, sino que también que perdió al jugador capaz de manejar el balón y clarificar los avances. Por eso, en la segunda parte, ante una mayor presión de la visita, le costó encontrar asociaciones para ir en busca del arco de Grieger. Así, terminó bancando el trámite del cotejo sostenido en la muy buen actuación de Ponce De León. Sobre todo después de la expulsión de Díaz (pareció exagerada la roja directa a pesar de ser una fuerte falta), cuando quedó con nueve hombres y con el nerviosismo que generaron los fallos de Dellacasa. Entonces, el punto fue un premio para esa entrega ante tanta desventaja y un resultado que le permite mantenerse a tres de distancia de la zona de acceso al Reducido por el segundo ascenso. Para eso, claro está, deberá llegar a eso que tanto se le está negando en este 2017: el triunfo. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce de León; Tadeo MacIntyre, Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Michel Gómez; Gustavo Roldán, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Franco Colliard; Michel Bustamante; y Carlos Perrona. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Tomas Mulready, Joaquín Montiel, Santiago Aguilar, Luis Pacheco, Federico Godoy, Jorge Ubiría y Juan Peloso. JUVENTUD UNIDA (0): Ricardo Grieger; Javier Graieb, Damián Lescano, Alan Sherrif; Santiago Brítez, Gastón Sánchez, Diego Lambert, Andrés Minetti; Maxiliano Bonano; Mauro Romay y Lucas Inguimbert. DT: Daniel Sagman. SUPLENTES: Agustín Degiorgis, Iván Romero, Héctor Carrozzino, Brian Konecny, Nicolás Riquelme, Julián Argüello y Franco Siciliano. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 11m Argüello x Minetti (JU), 12m Peloso x Roldán (PN), 23m Siciliano x Inguimbert (JU), 32m Carrozzino x Brítez (JU) y 43m Montiel x Perrona (PN). AMONESTADOS: Ponce de León, Rodríguez, Boumerá y Redondo (PN); Lescano, Carrozzino y Lambert (JU). EXPULSADOS: PT 45m Michel Bustamante (PN), por agresión; ST 28m Maximiliano Díaz (PN), por agresión. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Hernán Dellacasa.

TADEO MACINTYRE LUCHA LA PELOTA SOBRE LA LÍNEA A PESAR DE LA MARCA DE TRES JUGADORES VISITANTES. EL AURIAZUL RESCATÓ UN BUEN PUNTO, AUNQUE TODAVÍA SIGUE SIN GANAR EN ESTE 2017 .





FRANCO COLLIARD DISPUTA EL BALÓN EN EL MEDIOCAMPO EN UNA ACCIÓN DEL PRIMER TIEMPO.





LOS JUGADORES DE PUERTO SE RETIRAN ENTRE LA SATISFACCIÓN DE HABER RESISTIDO EL EMPATE A PESAR.





TADEO MACINTYRE VOLVIÓ A JUGAR COMO LATERAL DERECHO DE PUERTO NUEVO. CUATRO BAJAS Son las que sumó ayer Puerto Nuevo de cara a su próximo compromiso (Atlas como visitante). Es que no sólo fueron expulsados Michel Bustamante y Maximiliano Díaz, sino que, además, Antoni Rodríguez y Paulo Boumerá acumularon la quinta amarilla del campeonato y deberán purgar una fecha de suspensión. Así, el DT Norberto Silvero deberá volver a rearmar la zaga central, esperando la vuelta de Raúl Colombo y casi con seguridad, el ingreso de Joaquín Montiel, que ayer entró en los minutos finales del partido.

BUSTAMENTE VIO LA ROJA POR AGRESIÓN.

Primera D:

La entrega de Puerto Nuevo tuvo su premio hecho punto ante Juventud Unida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: