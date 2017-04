Hacía dos años que estaban de novios. A él le gustaba viajar con su casa rodante, a ella el yoga y la meditación. De un tiempo a la fecha él había mostrado conductas intolerantes, un poco violentas. Ella no quería ver la realidad que día a día se revelaba ante sus ojos. La negaba. Un fin de semana largo decidieron ir a un camping alejado de la civilización. Él se desenchufaría del trabajo de la oficina, ella disfrutaría de la naturaleza en su estado puro. Viajaron muchas horas desde la ciudad en la casa rodante, que él llamaba "mi cinco estrellas". Cuando llegaron, se encontraron con el paraíso. Un río con fondo de piedras, apacible, un bosque nativo, el aire puro, el camping atendido por una familia encantadora. Pero algo del paraíso le detonó a él la furia. Por una discusión estúpida, la cachetada. Ella no podía creer:jamás le habían levantado la mano. ¿Qué hacer? Eran las cinco de la tarde, estaba a cincuenta kilómetros de cualquier lugar habitable. Una voz interior le dijo "no temas". Y se fue, obedeciéndola. Nadie esperó que se pusiera la mochila al hombro y partiera a pié, hacia la nada. Sin embargo, algo la motivaba a hacer lo único que su corazón pedía, irse de inmediato. La tarde caía y los pájaros ya anunciaban la noche. La ruta estaba casi desierta y el sol mortecino teñía el cielo de rosa. La escena era una locura, una joven caminando en plena ruta desierta. No obstante, su dignidad no tenía precio. Nada la haría volver a ésa relación. De pronto, una hora más tarde, un auto frena unos metros adelante. Era una pareja joven, con un hijo pequeño durmiendo en el asiento detrás. Le preguntaron cómo podían ayudarla, si tenía algún problema... Ella fue lo mas sincera que pudo e hizo fuerza para que no se le cayera ninguna lágrima. Subió al auto. Cuando el conductor le preguntó hacia adónde iba, cómo acercarla a su destino ambos se llevaron una gran sorpresa: vivían en la misma ciudad, en el mismo barrio, a unas pocas cuadras de distancia. Ella se sonrió, agradecida. A más de mil kilómetros de casa, sin haberse visto jamás, el Ángel los había puesto en el mismo camino.

Milagro cinco estrellas

Por Fabiana Daversa

