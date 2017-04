Los Vecinos Autoconvocados contra el peaje Larena de la ruta 8 informaron que este viernes vence el contrato de concesión de la empresa Corredor Central, que tiene a su cargo la administración, mantenimiento y cobro de peajes en la ruta 8, en el que se encuentra el peaje de Larena, en la intersección de esa ruta nacional con la ruta provincial 6. Los vecinos, junto a una serie de organizaciones que se han formado a lo largo de los años en defensa de los usuarios viales, están trabajando en oposición a la renovación de las concesiones viales, que en unos días el gobierno nacional deberá resolver, ya que no solo vence el contrato en relación a la ruta 8, sino también en las rutas nacionales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas organizaciones vienen trabajando fuertemente para que el Estado Nacional recupere las rutas bajo su control, en lo que interpretan como un fin de ciclo en el que vuelva a respetarse la Constitución Nacional,y a la vez se retome una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía. Hasta ahora el gobierno nacional no ha dado señales concretas de intentar renovar o no las concesiones, aunque se interpreta como muy poco probable que el objetivo de las organizaciones de usuarios vea la luz, en vistas del perfil político que viene sosteniendo el gobierno en relación a lo público y lo privado. De cualquier modo, se descuenta que será necesario una extensión del plazo de los contratos o la implementación de algún sistema de transición, ya que no se ha realizado en este tiempo una nueva licitación para el otorgamiento de las rutas según los mecanismos que establece la ley.



Exaltación de la Cruz:

El viernes vence la concesión de la ruta 8

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: