Solis tuvo su primera vez como titular en un partido oficial

El delantero campanense fue el elegido por Barros Schelotto para reemplazar al lesionado Centurión ante Patronato. Nazareno fue artífice del gol Xeneize con un gran centro. Sin embargo, los de Paraná alcanzaron el empate en el final del encuentro y, por eso, Boca no pido ampliar su diferencia sobre Newells y Estudiantes. River lo aprovechó y se ubicó a seis puntos. Mientras sigue buscando afirmarse en el plantel de Primera División de Boca Juniors, el campanense Nazareno Solís tuvo el domingo su primer partido oficial como titular con la camiseta Xeneize. Fue en La Bombonera, frente a Patronato de Paraná, luego que el técnico Guillermo Barros Schelotto lo eligiera como el reemplazante de Ricardo Centurión, quien estará afuera de las canchas por 45 días tras sufrir una lesión en su tobillo. Para el jugador surgido en Villa Dálmine fue una gran oportunidad, en la mítica Bombonera. Y en un Boca que debió lidiar ante un equipo que se metió muy atrás, Nazareno se las arregló para aparecer en todos los resúmenes al dibujar un gran centro que Darío Benedetto conectó para abrir el marcador cuando se moría el primer tiempo. Luego, en el complemento, Solís también tuvo su chance para convertir, pero no coordinó bien el salto y su cabezazo fue imperfecto. Posteriormente, el delantero de nuestra ciudad fue reemplazado por Junior Benítez, en un encuentro que parecía que el Xeneize tenía cómodamente controlado. Sin embargo, en los minutos finales, en una jugada aislada, Patronato llegó al empate por intermedio de Damián Arce, ex jugador de Deportivo Riestra y Almagro. De esta manera, Boca desperdició una gran chance para ampliar su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, dado que con anterioridad habían igualado Newell´s y Estudiantes de La Plata (0-0 en Rosario) y había perdido San Lorenzo en Tucumán (victoria 1-0 de Atlético con gol de Fernando Zampedri). Así, el que mayor provecho le sacó a esta fecha fue River Plate, que volvió a ganar (2-0 a Tigre), llegó a los 38 puntos, ingresó en zona de clasificación a la Copa Libertadores y quedó a seis unidades del líder Boca. TODA LA FECHA. La jornada había comenzado el viernes, con el triunfo 2-1 de Arsenal sobre Huracán. De esta manera, los del Viaducto (Renso Pérez jugó los 90 miniutos) cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas. Ese mismo viernes, Lanús y San Martín (SJ) igualaron sin goles. Luego, el sábado: Newell´s 0 - Estudiantes 0; Belgrano 1 - Talleres 1; Independiente 1 - Atlético Rafaela 1; Olimpo 0 - Vélez 1; Sarmiento 1 - Racing Club 2. En tanto, el domingo: Godoy Cruz 3 - Banfield 1; Atlético Tucumán 1 - San Lorenzo 0 (Blandi estuvo en el banco; Mercier no fue convocado); Boca Juniors 1 - Patronato 1; Quilmes 0 - Colón 1; Tigre 0 - River Plate 2 (sin Joaquín Arzura); Unión 0 - Defensa y Justicia 2. Finalmente, la fecha se cerró ayer con dos triunfos de equipos que pelean por ingresar a las copas: Temperley 1 - Rosario Central 2; y Gimnasia LP 1 - Aldosivi 0.

