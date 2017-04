AFA: RENUNCIÓ TINELLI Marcelo Tinelli anunció ayer su renuncia a la vicepresidencia de la Comisión de Selecciones de la AFA. El empresario televisivo, que también solicitó licencia por 18 meses a su cargo de vicepresidente de San Lorenzo, argumentó su alejamiento, amparándose en "la salud y en algunos episodios que sucedieron en estos últimos días" que, a su juicio, "precipitan esta decisión". PRIMERA B: EMPATÓ MORÓN El equipo dirigido por Walter Nicolás Otta igualó anoche 1-1 con Talleres de Remedios de Escalda y se mantiene al frente de las posiciones de la Primera B Metro con 48 puntos. Su escolta es Defensores de Belgrano, que tiene 45. Más atrás quedaron Atlanta (que perdió 2-0 con UAI Urquiza) y Deportivo Riestra (que goleó 4-0 a Platense), con 41. LANÚS POR LA COPA Esta noche, desde las 21 horas, Lanús recibirá al Zulia FC de Venezuela (que enfrentó a Villa Dálmine durante la última pretemporada) por la tercera fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores. Por esta zona también hoy se enfrentarán Chapecoense de Brasil y Nacional de Uruguay. Los cuatros equipos están igualados con tres puntos cada uno. CHAMPIONS LEAGUE Por los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Champios League, esta tarde se enfrentarán Real Madrid vs Bayern Muncih (ventaja 2-1 para los españoles) y Leicester vs Atlético Madrid (en la ida ganaron 1-0 los del "Cholo" Simeone). Mañana jugarán: Barcelona vs Juventus (los catalanes deben remontar el 0-3 sufrido en Turín) y Mónaco vs Borussia Dortmund (con ventaja 3-2 para el equipo francés).

Breves Deportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: