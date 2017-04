El hecho ocurrió en José Hernández y Chiclana y fue concretado por dos delincuentes que, aparentemente, tenían marcado a un distribuidor de pollos que estaba repartiendo en el comercio. Vecinos de la zona habrían reconocido a los malvivientes. Dos delincuentes asaltaron ayer una carnicería en el barrio Las Acacias en un confuso hecho ocurrido en la zona de José Hernández y Chiclana en horas del mediodía. Según trascendió, ambos malvivientes llegaron en una moto Yamaha YBR roja y armados. Irrumpieron en la escena cuando se encontraba presente un camión distribuidor de pollos, al que aparentemente tenían "marcado" para el robo. Fue así que comenzaron a agredir a un custodio (al que le habrían quitado y sustraído su arma de fuego) y tras no poder obtener el "botín" que perseguían del distribuidor, ingresaron en la carnicería buscando al responsable del reparto. "No es para vos", le habrían advertido al dueño del comercio. Sin embargo, al no poder encontrar a quien buscaban ("el pollero"), terminaron llevándose una considerable suma de dinero en efectivo de la caja de la carnicería. De acuerdo a versiones que circulaban ayer en el barrio Las Acacias, los dos malvivientes habrían sido reconocidos por vecinos de la zona y contarían con antecedentes. Incluso circularon apodos que no pudieron ser confirmados. Tras lo ocurrido, personal policial del Comando de Patrulla se hizo presente en el lugar e inició, sin éxito, un operativo rastrillaje de acuerdo a las descripciones obtenidas de parte de los testigos. Sin embargo, en las horas posteriores al robo, la denuncia todavía no había sido radicada en la Comisaría Campana.

Confuso robo en una carnicería del barrio Las Acacias

