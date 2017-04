Esta actividad será desarrollada por las secretarías de Hábitat y Asuntos Institucionales y Desarrollo Social con el objetivo de verificar el estado de los planes de vivienda y que los vecinos puedan escriturar. La Secretaría de Hábitat y Asuntos Institucionales junto a la Secretaría de Desarrollo Social realizarán hoy, a partir de las 15, un reempadronamiento en el barrio Héroes de Malvinas II. Esta actividad se desarrollará con el objetivo de verificar el estado de los planes de vivienda y regularizar a los vecinos a fin de que puedan escriturar. "Hay vecinos que viven allí hace 15 años y no terminaron de pagar la chequera que los habilita a ser propietarios, por ende, este proyecto tiende a regularizar la situación y que puedan renovarla para lograr el objetivo final que es tener la escritura", señaló hoy el secretario de Hábitat y Asuntos Institucionales, Javier Contreras. En primera instancia, asistentes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social realizarán un relevamiento de 12 manzanas, que están compuestas por 250 viviendas. Con los datos y estadísticas que se obtengan de esta tarea, se podrá saber si hay vecinos que incumplen con la condición social que tiene el barrio o si la vivienda se adquirió de manera irregular. En tanto, en la segunda etapa de este proyecto, se desafectará la calle Crosio ya que, a raíz de un ordenamiento de planos, se detectó que su mensura no es la correcta. "Meses atrás hicimos un reempadronamiento en 54 viviendas del barrio Héroes de Malvinas I y nos encontramos con muchos casos de vecinos que aún no poseen la escritura", manifestó Contreras. Y aclaró: "No le vamos a sacar la casa a nadie, solamente realizaremos un relevamiento y constataremos que las familias habiten las viviendas y en qué condiciones viven".

Contreras dio detalles del reempadronamiento.



Hoy se realizará un reempadronamiento en el barrio Héroes de Malvinas II

