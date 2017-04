EL FIXTURE DEL CCC - 1ª fecha: visitante vs Universitario (LP) - 2ª fecha: local vs Munic. de Lomas de Zamora - 3ª fecha: visitante vs Deportivo Morón - 4ª fecha: visitante vs Vélez Sarsfield - 5ª fecha: local vs San Lorenzo - 6ª fecha: visitante vs River Plate - 7ª fecha: local vs Club Italiano - 8ª fecha: visitante vs UNLaM - 9ª fecha: local vs Boca Juniors - 10ª fecha: visitante vs Ciudad de Buenos Aires - 11ª fecha: local vs Tortuguitas - 12ª fecha: visitante vs UAI - 13ª fecha: locales vs Náutico Hacoaj - 14ª fecha: visitante vs Club de Amigos - 15ª fecha: local vs Bella Vista Con sus principales refuerzos ya incorporados, el entrenador Miguel Mudir comenzó las prácticas de cara al debut del 29 de abril. Mucha expectativa ha despertado la conformación del plantel de Primera División con el que Ciudad de Campana afrontará una nueva edición de la División de Honor, la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Con la continuidad de figuras de la talla de Mauricio Viller, Gabriel Arroyo, Lucas Gregoret y Esteban Simaro y la incorporación de dos ex jugadores de la Selección Argentina como Guillermo García y Mariano Giustiniano, el Tricolor apuntará nuevamente muy alto, luego de haber quedado eliminado en semifinales el año pasado. Los entrenamientos comandados por el profesor Miguel Mudir comenzaron el lunes en el gimnasio de Chiclana 209, donde el único ausente fue el opuesto Lucas Gregoret, quien anoche terminó de disputar la final de la Liga A2 con Libertad de San Jerónimo (perdió 3-2 ante Monteros). El debut del CCC será el sábado 29 de abril como visitante frente a Universitario de La Plata, mientras que el primer partido como local será el martes 2 de mayo frente a Municipalidad de Lomas de Zamora. El cuerpo técnico encabezado por Mudir se completa con Rubén Rosales y Sebastián Cabral como asistentes, Alejandro Urtiaga como preparador físico y Matías Zukowski como manager. EL PLANTEL ARMADORES: Esteban Simaro y Juan Pablo Romero. PUNTAS: Mauricio Viller, Guillermo García y Mariano Giustiniano. CENTRALES: Gabriel Arroyo, Iván Potemsky y Daniel Galván. OPUESTOS: Lucas Gregoret y Leandro Schirno. LÍBEROS: Rodrigo Michelón y Lautaro Priotti.

GABRIEL ARROYO Y GUILLERMO GARCÍA (DE ESPALDAS), DOS DE LAS FIGURAS QUE YA TRABAJAN EN CHICLANA 209.

EL LUNES POR LA NOCHE SE LLEVÓ ADELANTE EL PRIMER ENTRENAMIENTO DEL PLANTEL TRICOLOR QUE AFRONTARÁ ESTA COMPETENCIA. MAÑANA SE DEFINE LA LIGA ARGENTINA El pasado domingo, UPCN San Juan Vóley remontó un gran partido para derrotar a Personal Bolívar y llevar la definición de la serie final de la Liga Argentina de Vóley al quinto y último juego. Con una increíble demostración de actitud y coraje, UPCN se impuso por 3 a 2 y logró empatar el cruce 2-2. Así, el encuentro que definirá al campeón se disputará este jueves desde las 21 horas en el estadio República de Venezuela, de Bolívar.

Vóley:

Ciudad inició su preparación para la División de Honor

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: