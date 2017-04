La idea de esta carta se gesta en la primera parada de colectivos de la ciudad, en el comienzo de la Av. Mitre frente al estadio Dálmine. Fueron las dos horas de espera en una fila de unas treinta a cuarenta personas las que terminaron de colmar mi bronca al monopolio que se encarga de los viajes Campana/Once, Chevallier. Claro, es que habitantes de toda la ciudad vienen a tomarlo acá porque saben que los colectivos pasan cuando quieren y cuando pasan, se llenan. Sí, nos adaptamos al monopolio porque otra no nos queda. Ahora, ¿hace falta muchachos? Gobernantes ¿no se dan cuenta que un lindo número de personas somos consumidores obligados de estos ladrones y que hacer cumplir la ley sería un gesto político mucho más redituable en elecciones que pagar propaganda en Facebook? Lo único que se me ocurre es que o el grupo empresario que maneja la empresa es gente maligna que tiene amenazada a nuestros pobres políticos o que (y mucho más factible) pagan innegables y jugosas coimas. Lo gracioso es que después de esperar 120 minutos en plena noche, cuando el bendito transporte llega leo una calcomania al costado que justifica los problemas por la falta de subsidios del gobierno actual. ¡¿Qué?! ¿Pero es que antes daban un buen servicio y no me enteré? Me hubiesen avisado y salíamos a marchar juntos! Porque claro, el boleto es regalado porque ellos protegen a sus clientes. Como reza el título ésto no es desastre hace meses, si no décadas, una desgracia que nos une a todos los que corrimos la suerte de tomarnos uno de sus tan queridos colectivos. Igual, querido Chevalier, no tengo la esperanza de que con mi humilde y embroncada carta cambies tus servicios. Igual, querido Intendente, no creo que usted ni el grupo de buenos muchachos que lo rodea (no deben saber que es Chevallier, vuelven a sus casas en CABA en sus automóviles) embarren sus manos. Igual, compatriota campanero, seguirás sufriendo el curro como yo lo sigo sufriendo porque otra no te queda... Bueno, por lo menos me saqué la bronca. Yapa: en la espera, con una chica paramos un colectivo de la empresa que hacía otro recorrido para preguntar sobre el estado de la línea y los horarios de salida a lo que el amigable chofer nos respondió con una puteada cerrándonos la puerta por pararlo, acelerando rápido. ¿Soluciones? Abrir el mercado a la competencia para que no hagan lo que quieran cuando quieran. Sé que suena complejo, casi incomprensible pero confío en que nuestros sagaces, eficaces, capaces y tantos aces como se puedan de nuestros políticos le encuentren la vuelta. Puedo ilusionarme? Santiago Mengual Campana

Correo de Lectores:

Chevallier, una queja generacional

Por Santiago Mengual

