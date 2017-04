Venden en Campana termotanques solares

P U B L I C



Los comercializa la firma CyL de Sarmiento y Castelli. Su costo en la versión "base" es similar al de uno a gas. Promete calentar agua aún en día nublados y de baja temperatura merced al "efecto invernadero". No es noticia que se viene un nuevo ajuste de tarifas para el gas domiciliario y que, además, no será el último. Pero sí es noticia que en Campana ya está disponible desde hace algunas semanas una versión de termotanque solar. Se trata de un equipo desarrollado por la marca uruguaya "Ecosolar" y en Campana la comercializa CyL Electromaterial, de Sarmiento y Castelli, donde nos enteramos de la novedad: al ingresar al local no hay más remedio que preguntar de qué se trata el extraño artefacto exhibido entre lámparas y apliques de iluminación. "Los componentes son importados, y el equipo lo arma en Argentina una empresa especializada en gabinetes eléctricos, Femalux, con la que estamos vinculados desde hace años. Ahora tiene la representación exclusiva de estos equipos termosolares y es una firma seria. Nos ofrecieron el producto y nos pareció interesante", comenta Aldo Caraccini, y agrega: "Para mi sorpresa, varios clientes que ingresaron al local por otro tema, me han comentado que ya lo tienen y están muy conformes. Sé que hay uno instalado en Los Pioneros, por ejemplo. Interesados no faltan, pero todavía no vendí ninguno". Efecto invernadero El termotanque solar "básico", de 104 litros, tiene un precio de $9800.- que se equipara a uno a gas de similares características. Según la información técnica, el equipo calienta agua aún en días nublados, merced a la tecnología del "tubo solar" cuyo exterior es de un vidrio oscuro y está sellado al vacío. Esta versión tiene una parrilla de 12 tubos, y está pensada para una familia de hasta 3 personas. El equipo va creciendo en la cantidad de tubos y capacidades. El tope del diseño tiene una parrilla de 36 tubos solares y un depósito para 300 litros de agua caliente, pensado para abastecer a una familia de entre 6 a 8 integrantes. Siempre que haya luz, esta tecnología concentra energía independientemente si la temperatura ambiente es baja (hasta 5 grados bajo cero), o si el día está nublado. Según el manual, esto es posible merced a la recreación del "efecto invernadero" que se genera en el equipo, que preserva la temperatura del agua hasta 72 horas, a un promedio de 85 grados en verano y a 45º en invierno. Por otra parte, en caso de familias numerosas o lugares de baja radiación solar, se le puede agregar una resistencia eléctrica y así garantizar agua caliente las 24 horas, todos los días del año. La marca también propone un sistema híbrido: se trata de un colector solar que entrega agua caliente al termotanque convencional ya instalado en el hogar, de manera tal que el consumo de gas de éste último sea mínimo y sólo excepcional. La pregunta clave es qué pasa con el agua "dura" de Campana y el mantenimiento del equipo. Un ánodo de magnesio sería el encargado de evitar la acumulación de sarro, logrando una vida útil de 20 años.

Aldo Caraccini: “Varios clientes que ingresaron al local por otro tema, me han comentado que ya lo tienen".



Venden en Campana termotanques solares

