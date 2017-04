Los trabajadores municipales deciden en asambleas si despliegan medidas de fuerza

P U B L I C



Ayer se llevaron adelante en los corralones. Hoy será el turno del Hospital y los sectores administrativos. Desde el Sindicato señalaron que hay una "gran diferencia" entre el aumento salarial pretendido y el ofertado por el Municipio. Los trabajadores municipales comenzaron ayer a realizar asambleas para determinar qué postura adoptarán en el marco de una trabada negociación paritaria con el Ejecutivo. Las primeras asambleas se efectuaron en los corralones, mientras que para hoy las hay previstas en el Hospital y los sectores administrativos. Según fuentes gremiales, por el momento prevalecería la intención de adoptar medidas de fuerza, aunque no precisaron de qué tipo. Esas fuentes afirmaron que existe una "gran diferencia" entre lo pretendido por el gremio y lo ofrecido hasta ahora por el Municipio. A pesar de que esta semana aun no hubo contactos, el diálogo sigue abierto. En tanto, trabajadores de los corralones Sur, Norte, Alto los Cardales y Parques y Jardines expresaron su malestar ante la presencia de personas en los lugares de trabajo haciendo un relevamiento de los empleados y las tareas que realizan. De acuerdo a un comunicado difundido por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC), los responsables de las áreas involucradas manifestaron que se trata de "personal enviado por el Intendente". "Este gremio entiende que la modalidad puesta de manifiesto por estas personas en forma intempestiva, irrespetuosa y prepotente, amerita una explicación por parte del Municipio", la cual ya fue pedida por nota, señalaron desde el STMC. "Estos hechos no hacen más que ejercer una presión psicológica sobre los trabajadores. Situaciones como estas generan tensiones que no hacen más que entorpecer el diálogo y el entendimiento que es el camino que queremos recorrer, diálogo al que este Sindicato siempre está dispuesto, dentro de un marco de respeto, y no con prepotencia y en algunos casos hasta con agresiones verbales como se está dando en este caso", añadieron.

Las primeras asambleas se efectuaron en los corralones. hoy seguirán en el hospital san josé.





El gremio denunció "presión psicológica" a los trabajadores de los corralones.



Los trabajadores municipales deciden en asambleas si despliegan medidas de fuerza

