Consultado ayer durante la rueda de prensa que ofreció tras presentar los nuevos móviles municipales, el Intendente Sebastián Abella confirmó que la empresa Tenaris tiene plazo de desalojo del Puerto de Frutos "hasta el 31 de junio" y admitió que por el momento no tiene "mayores novedades" sobre su canje por el estadio de Villa Dálmine. "Yo sé muy bien que tanto la empresa como la comisión (directiva) del Club Villa Dálmine se han reunido por separado con todos los bloques, trabajando la posibilidad de reflotar el tema del canje. Y si hay consenso, va a existir la posibilidad", comentó. "Me he reunido con los dirigentes (de Villa Dálmine) y ellos ansiosos esperan la cancha definitivamente sea para el Club. Es nuestra voluntad y nuestra vocación desde el Municipio. Además nos hemos reunido con la empresa, que también tiene la necesidad de expandir la fábrica y quiere el canje. Pero todo va en la línea de que se trate en el Concejo Deliberante y que a partir de ahí haya consenso para que se haga", afirmó Abella. Y aseguró que al momento de efectuar cualquier arreglo "claramente hay que acatar" los fallos vigentes de la Justicia, en referencias a las acciones judiciales que las areneras que ocupaban el Puerto de Frutos han iniciado contra el Municipio y la empresa. "A partir de ahí, (a) seguir trabajando en la posibilidad de que exista el canje o no", dijo. Por último, no descartó que sea el Departamento Ejecutivo el encargado de confeccionar un proyecto de canje para ser remitido al HCD: "Podría redactarlo el Ejecutivo o no, siempre que esté el consenso de todos los bloques".

El Intendente se refirió al Puerto de Frutos

