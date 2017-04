P U B L I C



La tranquilidad de la calle Santander, a escasas cuadras de donde un 2 de diciembre de 1979 ante Boca, significaría el certificado de defunción para uno de los hitos del fútbol argentino, el Gasómetro de San Lorenzo. Una casa grande, antigua. Con un patio enorme, las tradicionales macetas. Allí en ese apacible escenario, vivió un personaje emparentado con la rica historia del Club de Boedo: Diego Garcia. Recuerdo la tarde que lo fui a ver, para que me firmara una lámina en color que El Gráfico le publicara en 1933. Me trataron junto a su esposa -Rosa Salerno- como si fuera de la familia. Mientras las tazas de café se consumían, los recuerdos sirven para ilustrar a este personaje que a los 82 años me sorprendía con su lucidez. -Muchos piensan que yo nací en esta zona, pero no fue así. Fue en Chiclana y La Rioja, donde la mayoría de los habitantes simpatiza con Huracán. Pero de chico a los 3 años me vine con mi padre para Boedo.- -¿Cómo fue el festejo del San Lorenzo campeón de 1933? -Fue el primer título profesional que logró el club. En cancha de Ferro un partido que ganamos 1 a 0 con gol mío. Los jugadores y los dirigentes, nos fuimos a celebrar juntos. Sin embargo mis amigos se llegaron hasta esta casa para pedir una foto mía y pasearla por las calles del barrio. Realmente emocionante. -En el año 1925 debutó en Primera y en 1927 salieron campeón con dos jugadores de mi ciudad Pedro Omar y Alfonso Lujambio -En el 26, siendo titular nos daban económicamente casi nada. Diez pesos por partido. Por eso jugaba al fútbol y a la vez trabajé durante 30 años en el Ministerio de Agricultura, donde me jubilé. De los jugadores de Campana, le puedo decir que reunían excelentes cualidades y por eso llegaron a ser titulares indiscutidos. Pedro Omar, durante 11 años defendió la divisa azulgrana y fuimos los directores técnicos del campeón de 1946, que llega por primera vez en gira a Europa, causando sensación con su fútbol hábil vistoso y efectivo. -¿Cómo fue su época de técnico? -Dejé de jugar en 1940 y un año después estaba en las inferiores de San Lorenzo. Y tuve la suerte de sacar muy buenos jugadores que con el tiempo resultaron famosos: Rial, Sanfilippo, Loiacono, Bilardo, Veira -de quien fui técnico en primera división-. Lo del 46, fue junto a Omar un placer orientar a un cuadro de tanta calidad. -¿De qué manera lo impactó el adios del estadio? -Fue terrible. Era inaceptable ver destruído 63 años de identidad y pertenencia al barrio que lo vio nacer. Fue un duro golpe al corazón. Había 4 manzanas que pertenecían al club. Las familias se pasaban el día allí. Se podía practicar todo tipo de deportes. Don Diego García de 1925-40 marcó 160 goles en Primera. 4 en Copas Nacionales y 37 en amistosos. Notable goleador. Fue campeón en 1927-33 y de la Copa Honor 1936. Nunca olvidaré aquella tarde primaveral en el hogar de Don Diego García, quien hoy en la historia de San Lorenzo tiene una página de privilegio.



Por el Camino del Recuerdo:

Don Diego García

Por Hector A. Taborda

