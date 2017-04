Desde las 21.05 enfrenta como visitante al líder del campeonato, Argentinos Juniors, en el primer partido del interinato de Oscar Fredes tras la renuncia de Facundo Argüello como DT. Alsina y Carboni son bajas, mientras que Falcón y Federico Recalde están en duda. Días intensos atraviesa Villa Dálmine. Los malos resultados y la salida del Director Técnico son siempre factores que convulsionan el ambiente, que generan incertidumbre. Sin embargo, todo eso intentará dejarlo atrás al menos por un rato esta noche, cuando desde las 21.05 horas enfrente en La Paternal a Argentinos Juniors por la 28ª fecha de este Nacional B. Sí: tras la renuncia de Facundo Argüello como DT, el interinato de Oscar Fredes comenzará ni más ni menos que frente al líder del campeonato como visitante. Contra un equipo que por historia y por presente es el gran candidato a quedarse con uno de los dos ascensos a Primera División. Así, en la previa, el Violeta va claramente de punto al estadio Diego Armando Maradona. Pero se sabe también que un equipo herido en un contexto como el que se vivirá esta noche puede ofrecer una reacción inesperada. Y para eso trabajó Fredes junto a Gustavo Balugano y Matías Nicoletti en estos días, buscando despertar a un plantel que sintió el golpe de la increíble derrota sufrida ante Nueva Chicago. La preparación planeada por el cuerpo técnico interino finalizará hoy por la mañana, con un último entrenamiento en Mitre y Puccini. Luego, los jugadores que resulten citados compartirán un almuerzo en el club y quedarán concentrados. En cuanto a la probable formación titular, Fredes deberá realizar un cambio obligado en defensa por la suspensión del uruguayo Juan Alsina (cinco amarillas), quien además padece un fuerte traumatismo de tobillo que lo marginó de los entrenamientos. Y para suplir esa baja en el lateral derecho maneja dos alternativas: el paraguayo Ángel Alonso y el juvenil Federico Acosta. Pero ésa no sería la única modificación en defensa, dado que Rubén Zamponi recuperará la titularidad en la zaga central, moviéndose Luciano Recalde nuevamente como lateral izquierdo. Esto no significaría la salida de Lautaro Fórmica, quien será uno de los mediocampistas en La Paternal. Justamente, en la mitad de la cancha es donde subsisten las principales dudas en cuanto al once titular. Es que Federico Recalde está atravesando un fuerte cuadro febril, mientras que Horacio Falcón arrastra molestias musculares. Si llegan en condiciones, ambos serían titulares. La buena noticia para Fredes es el regreso de Pablo Burzio, quien dejó atrás un desgarro y está a disposición. En cambio, quien no estará ni entre los suplentes será Leonardo Carboni, afectado por una sobrecarga muscular que no le permitió entrenar en estos últimos días. Así, los probables once de Villa Dálmine esta noche serían: Fernando Otarola; Acosta o Alonso, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Luciano Recalde; Pablo Ruiz, Horacio Falcón, Federico Recalde o Fabrizio Palma, Lautaro Fórmica; Juan Manuel Mazzocchi o Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. Por su parte, Argentinos atraviesa un gran presente: está invicto en los últimos cinco partidos (cuatro triunfos y un empate) y está muy fuerte como local: lleva once encuentros sin derrotas en La Paternal, con ocho victorias y tres igualdades. El equipo dirigido por Gabriel Heinze llega de vencer 1-0 a Douglas Haig en Pergamino y formaría con Federico Lanzillotta; Miguel Torrén, Sebastián Martínez, Joaquín Laso, Jonathan Sandoval; Iván Colman, Facundo Barbo-za, Guillermo Benítez, Nicolás González; Braian Romero y Francisco Fydriszewski. El encuentro comenzará a las 21.05 con arbitraje de Ramón Guaymas y será televisado en vivo por TyC Sports. UN ÚNICO ANTECEDENTE Villa Dálmine y Argentinos Juniors se enfrentaron solo una vez de manera oficial. Fue en la primera rueda del actual campeonato del Nacional B, en Campana, donde el Violeta se impuso por 2 a 0 con goles de Ezequiel Cérica (foto) y Mauricio Alonso el pasado 21 de septiembre.

UN ÚNICO ANTECEDENTE NACIONAL B - FECHA 28 MIÉRCOLES 19 - 15.30 horas: Flandria vs Ferro Carril Oeste / Paulo Vigliano - 15.35 horas: Nueva Chicago vs Atlético Paraná / Pablo Echavarría - 16.00 horas: Gimnasia (J) vs Brown (A) / Darío Sandoval - 19.05 horas: Chacarita vs Estudiantes (SL) / Ariel Suárez - 20.30 horas: Santamarina vs Almagro / Ramiro López - 21.00 horas: Instituto vs Douglas Haig / Pablo Díaz - 21.05 horas: Argentinos Juniors vs Villa Dalmine / Ramón Guaymas - 21.30 horas: San Martín (T) vs Crucero Del Norte / Carlos Córdoba - 21.30 horas: Indep. Rivadavia vs Central Córdoba (SdE) / Pablo Dóvalo JUEVES 20 - 19.05 horas: Los Andes vs Guillermo Brown (PM) / Luis Álvarez - 21.00 horas: Juventud Unida (G) vs All Boys / Gerardo Méndez LIBRE: Boca Unidos

Nacional B:

Con su complicado presente a cuestas, Villa Dálmine va por el batacazo a la Paternal

