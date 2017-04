Más de 800 adultos mayores participaron de una jornada deportiva

P U B L I C



En representación de los seis municipios, compitieron durante toda la jornada en una serie de disciplinas recreativas, que incluyeron fútbol-tenis, vóley adaptado, tejo, sapo, taba, tenis de mesa, ajedrez, juegos de mesa y hasta pentatlón. Más de 800 adultos mayores participaron hoy del primer encuentro deportivo organizado por el consorcio Región Norte 2 (RN2), que integran los partidos de Escobar, Pilar, Malvinas Argentinas, Campana, Tigre y San Fernando. En Escobar, los participantes, en representación de los seis municipios, compitieron durante toda la jornada en una serie de disciplinas recreativas, que incluyeron fútbol-tenis, vóley adaptado, tejo, sapo, taba, tenis de mesa, ajedrez, juegos de mesa y hasta pentatlón. En su carácter de presidente del consorcio, el intendente Ariel Sujarchuk les dio la bienvenida a participantes en medio de un clima festivo y de gran camaradería. "No me deja de sorprender cuánta alegría y enseñanza transmiten los abuelos. A veces cuando veo jóvenes tristes me pregunto qué hacemos los que estamos en la generación intermedia para que eso suceda y la contracara la tenemos en los adultos mayores, que son un ejemplo de entusiasmo y de energía", afirmó el jefe comunal de Escobar, quien estuvo acompañado por los intendentes de Campana, Sebastián Abella, y de Pilar, Nicolás Ducoté. "Nuestra intención es que la Región Norte 2 sea el mejor lugar de la provincia de Buenos Aires para los adultos mayores, que se sientan cuidados, alentados, inspirados y vamos a hacer, por encima de nuestras fronteras, un trabajo en común que se verá en todo el territorio bonaerense", expresó Abella. Y Ducoté aseguró: "Esta es una gran oportunidad para generar un espacio de interacción y de integración a nuestros adultos mayores. Ojalá nuestros abuelos puedan contagiar su actitud ante la vida en cada barrio de nuestros distritos, porque tienen una sabiduría enorme". Las jornadas deportivas del consorcio Región Norte 2 continuarán en junio, cuando los distritos de Tigre y San Fernando organicen un encuentro destinado a personas con discapacidad. Mientras que en agosto Malvinas Argentinas será sede del torneo de fútbol masculino y femenino, para menores de 12 años y fútbol adaptado para todas las edades. "Los intendentes que lo conformamos comprendemos perfectamente que los límites distritales no son límites sociales, porque las relaciones entre nuestros vecinos son relaciones de amistad, de familia, de trabajo, de deporte, de cultura, por lo tanto, esta integración es definitiva y nos sentimos parte de una misma comunidad", finalizó Sujarchuk.

