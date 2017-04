Este sábado habrá clases gratuitas de Zumba y Piloxing

Bajo el lema "Mujeres en Movimiento", Campana Joven impulsa una jornada a puro movimiento en la plaza Eduardo Costa a partir de las 14. Allí también habrá una carpa saludable, donde colocarán la vacuna contra el HPV, artesanos y food trucks. La plaza Eduardo Costa será este sábado a partir de las 14 el "escenario" de una jornada a puro movimiento. Se trata de "Mujeres en movimiento", una actividad gratuita impulsada por Campana Joven que busca fomentar el bienestar de la comunidad a través de clases de Zumba y Piloxing. Así lo anunció hoy la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, quien hizo hincapié que el principal objetivo de este evento es unir el deporte y la salud para prevenir enfermedades en los vecinos. Allí también habrá una carpa saludable donde colocarán la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano (HPV) – que pertenece al calendario de vacunación nacional-, a todas aquellas mujeres nacidas a partir del año 2000 que no la hayan recibido. Durante la jornada, todos aquellos que realicen la actividad física recibirán barras de cereales y agua mineral para hidratarse. También habrá sorteos. Además, los vecinos podrán deleitarse con las ofertas gastronómicas que ofrecen los food trucks y recorrer el paseo de artesanos. "Los esperamos a todos los vecinos que se acerquen a realizar estas actividades físicas. No solo invitamos a las mujeres, sino también a los hombres para que puedan disfrutar y compartir una tarde en familia", indicó Schvartz. Y agregó: "La plaza estará en plena actividad durante toda la tarde, ya que al finalizar las clases de Zumba y Piloxing, habrá un festival de Hip-Hop y Rap que le darán continuidad al evento". "Esta jornada nos quedó pendiente por el día mundial de la actividad física y salud", concluyó la funcionaria. A su turno, el instructor de Zumba, Nicolás Cadaveira, añadió que "la idea es acercar a los vecinos a la actividad física mediante la diversión y concienciarlos sobre los beneficios que brinda el deporte". Al tiempo que explicó que la Zumba es baile - que mezcla los ritmos de salsa, reguetton, merengue y cumbia- fusionado con gimnasia, y que no es necesario saber bailar para realizar este ejercicio. En tanto que Piloxing es una actividad muy innovadora que combina pilates de pie, con boxeo y baile, que tampoco requiere un conocimiento previo de la actividad ya que es muy fácil de realizar. Los organizadores recomiendan estos ejercicios a personas mayores de 13 años y que asistan con ropa cómoda, de gimnasia y zapatillas.

