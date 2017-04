RACHAS OPUESTAS Villa Dálmine llegó a 12 partidos sin triunfos como visitante: suma tres empates y nueve derrotas en esa condición desde aquella victoria frente a San Martín en Tucumán en octubre pasado. En tanto, Argentinos Juniors acumula 12 encuentros sin caídas en La Paternal, con nueve triunfos y tres igualdades. NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine no pudo con la lógica ni con su presente y cayó 2-0 ante Argentinos El Violeta tuvo una floja presentación en La Paternal, donde el Bicho manejó el partido prácticamente sin sobresaltos. El "Polaco" Fydriszewski marcó los dos goles en el primer tiempo. En el complemento fue expulsado Federico Recalde. En una noche en la que no pudo ni con la lógica ni con su presente, Villa Dálmine perdió 2-0 ante Argentinos Juniors. Golpeado por una derrota increíble sufrida en casa ante Nueva Chicago y sin entrenador, el Violeta quedó claramente un par de escalones por debajo de un equipo que no sólo es el líder del Nacional B, sino que además respeta una idea de juego y tiene a futbolistas en un gran momento. Como Francisco Fydriszewski, el delantero que encontró continuidad en Campana en 2015-2016 y que ahora es el goleador del elenco de La Paternal. El "Polaco" fue el autor de los dos goles de Bicho y quien abrió el camino de la victoria con una gran aparición para comenzar a definir el encuentro a los 13 minutos. Es que ese cabezazo quebró la única barrera en la que parecía haber paridad entre uno y otro conjunto: el resultado inicial. De allí en adelante, los de Heinze siempre se mostraron superiores y, a pesar de algunos sobresaltos en el comienzo del complemento, dominaron las acciones. Por su parte, Villa Dálmine, bajo el interinato de Oscar Fredes, apenas mostró un cambio de esquema, pero volvió a repetir deficiencias para la tenencia del balón y también volvió a ofrecer rendimientos individuales que no están a la altura de las circunstancias. Así, se sigue hundiendo en la tabla de posiciones y acumulando cada vez más trabajo para quien se convierta en el sucesor de Facundo Argüello. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con un 4-4-2 bastante marcado. Con cuatro centrales en la última línea; Falcón y Federico Recalde en el doble 5; Ruiz a la derecha y Fórmica a la izquierda; y Burzio y Cérica más adelantados. La idea principal fue no entregarle espacios a Argentinos para tratar de evitar el juego vertical de pases y velocidad que suelen ensayar los dirigidos por Gabriel Heinze (por eso Burzio se posicionaba cerca de Rolón, eje de la circulación). Igualmente, la primera llegada fue del Bicho, a los 7 minutos, cuando Romero tuvo campo para avanzar por derecha y sacó un fortísimo remate que impactó en el travesaño de Fernando Otarola. Fue una advertencia de lo que vendría, porque los de La Paternal jugaban con comodidad y lograban ensanchar la cancha, especialmente por la izquierda. Y desde ese sector Nicolás González envió un gran centro para la aparición de Fydriszewski, quien ingresó por detrás de Coronel y anticipó a Zamponi para establecer el 1-0 con un cabezazo inapelable para Otarola. Con la ventaja a su favor, el local se movió con tranquilidad en el terreno de juego. Y si bien prácticamente no profundizó sus acciones, tampoco tuvo problemas para hacerse del balón ni para controlar los tibios intentos del Violeta. Es que al equipo de Fredes le costó mucho encontrar pases y apenas arrimó peligro con un buen envío de Federico Recalde para Cérica, quien impactó de primera, pero de manera imperfecta (su volea salió ancha). Las situaciones de riesgo volvieron a aparecer alrededor de los 30 minutos. Y nuevamente sobre el arco de Otarola. Primero porque Nicolás González volvió a tener facilidades por izquierda y exigió al arquero de Villa Dálmine. Y después, con otro cabezazo de Fydriszewski que Otarola resolvió de manera brillante. Argentinos era muy superior sin necesidad de demostrarlo en todo el trámite del encuentro. Pero cuando aceleraba, mostraba su precisión en velocidad y le generaba complicaciones al fondo Violeta. Y así llegó el penal: en una contra, Coronel chocó de atrás al "Polaco", quien se hizo cargo de la ejecución y marcó el 2-0 desde los doce pasos. La diferencia era propia de un equipo con confianza, trabajado, aceitado y con individualidades en muy buen momento; y otro que llegaba de un duro golpe anímico, sin entrenador, con muchas dudas y rendimientos individuales muy bajos. Para que las acciones se emparejaran, Villa Dálmine debía mejorar la actitud, presentar mayor oposición y esperar algún quedo del Bicho. Y eso se observó en los minutos iniciales del complemento, cuando tuvo dos oportunidades para descontar. Primero, a los 4 minutos, Fede Recalde recuperó en terreno ajeno pero no se animó a definir cuando enfrentó al arquero Lanzillota y por eso cedió al medio para la llegada de Cérica, quien elevó su definición de zurda. Después, a los 7 minutos, fue Ruiz el que recuperó, pero falló en la decisión posterior, porque no asistió a Falcón (entraba solo por el centro) y la jugada se diluyó y terminó en un remate desviado de Burzio. Fueron dos alertas para Argentinos, que se despertó con los gritos de Heinze y ya no ofreció nuevos errores. Y el que sí se equivocó fue el Violeta, porque Fede Recalde le entró duro a Romero y cinco minutos después cortó con la mano un contragolpe: doble amarilla, roja y un hombre menos para el equipo de nuestra ciudad. Entonces, el Bicho recuperó la calma, volvió a controlar las acciones y a generar avances que pusieron en peligro nuevamente la valla de Otarola (Romero falló desde el borde del área chica). De allí en adelante, el partido no ofreció mucho más. Porque Argentinos no tuvo inconvenientes para manejar el balón, para hacer ancho el campo y transformar en infructuoso cualquier esfuerzo de Villa Dálmine para recuperarlo. Y como no tenía apuros en profundizar, el trámite del cotejo ya no contó con situaciones claras de gol. Así, tan definido estaba todo que el árbitro Ramón Guaymas apenas adicionó un minuto antes de marcar el final y nadie le reclamó por ello. Fue derrota 2-0 para Villa Dálmine. Esperable por su presente; preocupante para su futuro, que sigue sin mostrar claros en el horizonte ni atisbos de reacción. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINOS JUNIORS (2): Federico Lanzillotta; Jonathan Sandoval, Sebastián Martínez, Nicolás Freire, Guillermo Benítez; Facundo Barboza, Esteban Rolón, Iván Colman; Braian Romero, Francisco Fydriszewski y Nicolás González. DT: Gabriel Heinze. SUPLENTES: Lucas Chaves, Joaquín Laso, Miguel Torrén, Gastón Machín, Alexis Mac Allister, Lautaro Meza y Esteban Rueda. VILLA DÁLMINE (0): Fernando Otarola; Ángel Alonso, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Luciano Recalde; Pablo Ruiz, Horacio Falcón, Federico Recalde, Lautaro Fórmica; Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. DT: Oscar Fredes. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Jorge Demaio, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Brian Visser y Juan Manuel Mazzocchi. GOLES: PT 13m Francisco Fydriszewski (A); 39m Francisco Fydriszewski (A) -de penal-. CAMBIOS: ST 19m Palma x Burzio (VD); 22m McAllister x Barboza (A); 28m Mazzocchi x Ruiz (VD); 38m Núñez x Falcón (VD) y Machin x Colman (A); y 44m Meza x Fydriszewski (A). AMONESTADOS: Falcón, Coronel y Ruiz (VD). EXPULSADO: ST 18m Federico Recalde (VD), por doble amonestación. CANCHA: Argentinos Juniors. ARBITRO: Ramón Guaymas.

MAZZOCCHI INTENTA ANTE LA MARCA DE TRES HOMBRES DE ARGENTINOS. EL BICHO FUE SUPERIOR Y REGULÓ EL TRÁMITE, ESPECIALMENTE CUANDO EL VIOLETA SE QUEDÓ CON 10 POR LA EXPULSIÓN DE FEDERICO RECALDE.





CÉRICA TUVO LA ÚNICA CHANCE DEL VIOLETA EN LA PRIMERA PARTE. SU VOLEA DE ZURDA FUE IMPERFECTA Y EL BALÓN SALIÓ ANCHO POR EL SEGUNDO PALO.





ROSTROS DE PREOCUPACIÓN BAJO LA LLUVIA. ASÍ FUE ANOCHE LA SALIDA DE LOS JUGADORES DE VILLA DÁLMINE DEL ESTADIO DIEGO ARMANDO MARADONA. EL VIOLETA FUE SUPERADO AMPLIAMENTE POR ARGENTINOS.

