La directiva de evitar internas aumenta la presión dentro del Frente Renovador local

P U B L I C



Mientras la línea institucional busca validar a Ghione como el referente número uno de Sergio Massa a nivel local, Altimari dice que los candidatos "tienen que ser los que mejor representen a la gente" y se postula. Cazador advirtió que no participará de una lista elegida "a dedo". Con las elecciones en el horizonte de todos los partidos políticos, la presión dentro del Frente Renovador parece estar aumentado después de que trascendiera la intención de no habilitar internas en los distritos municipales. La versión comenzó a circular a comienzos de esta semana y motivó consultas entre algunos militantes y agrupaciones que coquetean con el FR. "Estamos trabajando para tener una lista única: la idea es no ir a internas", aseguró ayer el concejal Marco Colella, referente del bloque de concejales massistas de Campana, en diálogo con La Auténtica Defensa. Sin embargo, no dijo que se tratará de un mandato cerrado vertido desde la cúpula del FR: más bien se trata de una bajada de línea que podría no respetarse en todas las ciudades. Desde Unión por Campana, Katty Altimari confirmó la "recomendación" de Sergio Massa de "buscar la unidad", aunque reconoció que el objetivo "cuesta mucho". Luego de las elecciones de 2015, la línea conducida por Juan Ghione acaparó la representación institucional del massismo local, conformando un bloque de dos ediles en el HCD. Altimari –que se había inclinado por De la Sota en la interna de UNA- mantuvo su vínculo con el massismo y apuesta ahora a tomar la delantera. "Con Juan nos juntamos hace 20 días para ver si unificamos criterios y coincidimos en un proyecto local", respondió Altimari ante la consulta de este medio. "Tuvimos alguna diferencia en el medio pero nada que no se pueda ir limando. De nuestra parte está la voluntad de unidad", remarcó la exconcejal, quien no dudó en definirse como "una buena candidata" de cara a la PASO. Precisamente, la disputa en la que se está sumergiendo el massismo local no obedece tanto al discernimiento de los ingredientes sino a la elección del condimento principal de la propuesta electoral. "Las puertas están abiertas para todos", resaltó Collela, aunque al mismo tiempo marcó el límite: "El candidato debe ser Juan, que ha sido el que ha puesto el pecho todo el año". "Los candidatos tienen que ser los que mejor representen a la gente, y para eso se necesita autocrítica", opinó por su parte Altimari. Otra mujer de alto perfil político, la también exconcejal Adriana Barbero, está trabajando junto a su agrupación 14 de mayo en paralelo con la línea de Ghione y respetaría su liderazgo. En cambio, ser cabeza del FR en la ciudad es condición sine qua non para un posible (re)desembarco de Primero Campana, hoy ligado a Cambiemos y al Gobierno de Abella. "Que no cuenten con nosotros si la lista se va a elegir a dedo", les avisó Cazador este miércoles a sus seguidores vecinalistas, muchos de los cuales todavía guardan simpatía con Massa y lo prefieren por sobre al macrismo. Los que optaron por despegarse de esta discusión fueron los integrantes de la UV Calixto Dellepiane, cuyo primer paso sobre superficie massista fue largamente especulado, pero nunca concretado. Los dellepianistas señalaron que su líder, Axel Cantlon, posee una "buena opinión" de Massa por haber compartido en Anses varios años, pero aclararon que cualquier incorporación a un frente "será decidida por el partido vecinal".

GHIONE, CAZADOR Y ALTIMARI JUNTO A MASSA, EN UNA IMAGEN DE LA ÚLTIMA CAMPAÑA ELECTORAL, DURANTE LA VISITA DEL LÍDER DEL FR A NUESTRA CIUDAD.



La directiva de evitar internas aumenta la presión dentro del Frente Renovador local

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: