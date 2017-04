Vecinos por Campana presenta mañana su local partidario. Su líder, "Ruli" Galarza, asegura que el peronismo campanense "está disperso" y por eso señala que trabajará por la unidad: "El justicialismo no está muerto y tiene lo que el resto de los partidos no: la gente", advierte. Esta semana comenzaron a circular en las redes sociales invitaciones para el acto de inauguración de local partidario del "Frente Vecinos por Campana", que tendrá lugar mañana a las 19 en Jean Jaures 830, a metros de la Av. Varela. Este espacio político está liderado por "Ruli" Galarza quien, si bien nunca tuvo un puesto en la gestión Varela-Giroldi, es considerado un referente con alto grado de aceptación puertas adentro del Partido Justicialista local. "Hoy -dice Galarza- el justicialismo de Campana está disperso, y prueba de ello es que existen por lo menos 14 agrupaciones internas. Creo que es un despropósito, no puede ser que tengamos 14 miradas diferentes, hay que encausarlas y potenciar toda esa vocación militante. Nuestro objetivo primordial es lograr la unidad, y sumar a todos aquellos vecinos con mirada independiente pero que comulgan con nuestras ideas. Por eso somos un frente de puertas abiertas". A la hora de los nombres Galarza señala, entre otros, a Juampi Fernández y a Blanca Águila, en referencia a una eventual interna a sortear. "No le tengo miedo –dice Galarza- a una elección interna, todo lo contrario, pero no debería ser necesaria. El justicialismo no está muerto y tiene lo que el resto de los partidos no: la gente. Sólo tenemos que lograr una propuesta que vuelva a enamorar a nuestros vecinos, y así conseguir la mayor representatividad posible en el Concejo Deliberante en las próximas elecciones de octubre. Es importante romper la mayoría virtual que hoy tiene el oficialismo, que se presentó al vecino como un gobierno de diálogo y consenso, pero cada vez queda más claro que su vocación pasa por otro lado". Si bien quedan por delante dos años, Galarza no le escapa a la idea de ser el próximo Intendente de Campana en 2019: "Primero quiero ser concejal, y el mejor posible. Pero si se dan las condiciones, ganas no me faltan y estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de ponerme la intendencia al hombro. Pero de ocurrir esa circunstancia, necesito y quiero apoyarme en mis compañeros, que me acompañen. Cualquier gran viaje se inicia con el primer paso. Por eso los espero a todos este viernes, para que lo demos juntos", aseguró Galarza.

