El líder de la UV Calixto Dellepiane aseguró que cursos de nivel primario están sin maestras por la falta de actualización de los listados de emergencia. El líder de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane, Axel Cantlon, señaló que por la falta de actualización de los listados de emergencia muchos cursos de Primaria no tienen docentes. Por eso, el bloque de la UV presentó un proyecto para pedir que se aceleren las gestiones. "Ante el reclamo de varios padres, fundamentalmente de la Escuela Primaria 17 del barrio Siderca, por la falta de docentes designados en los 4 grados y 6 grado de la misma; me interioricé de la problemática y me llegaron mensajes de más padres con problemáticas similares en otras escuelas", comentó Cantlon. "El problema surge de la falta de listados de emergencia actualizados; donde se incluyen los docentes cuyos legajos son aprobados, luego de ser evaluados por Inspección Primaria. Al no estar actualizados estos listados no se pueden cubrir los cargos docentes en los cursos de primaria que no tienen docente", explicó. Cantlon afirmó que tomó contacto con la inspectora distrital Silvia López, quien le informó que "está acelerando los procesos burocráticos para que en esta semana se termine de actualizar el listado de emergencia. De esa manera, la semana que viene se podrían cubrir las aulas vacantes de primarias de la ciudad de Campana", resaltó. "Vamos a seguir de cerca el cumplimiento de esta tarea para garantizar el derecho de todos los alumnos de tener su docente y evitar que todo un curso sea dividido en diferente aulas", avisó Cantlon.



Cantlon, preocupado por la falta de docentes en la Escuela 17

