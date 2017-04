Dentro de pocos días se pondrá ver en las pantallas de la TV, una nueva serie turca: "El Sultán". Su protagonista Sulimán, fue un Sultán turco otomano que tuvo bajo su mando al Imperio Otomano entre 1520 y 1566, el mismo logró bajo su gobierno, su máximo esplendor, no sólo por la solidez de la organización administrativa y militar, sino, por la ampliación de sus fronteras a su máxima extensión y, por el hecho de que Estambul se constituyó en un brillante centro intelectual. Conocido también como Soliman (o Süleyman, en turco), por sus logros fue llamado "el Magnífico" en Occidente y "el Legislador" por sus compatriotas. Tuvo tres esposas: Mahidevran Gülbahar (Primera esposa), Gülfeun Matun (Segunda esposa) y Roxelana o Hürrem (Tercera esposa), fue con la única que se casó. Su nombre real era Alexandra, pero fue apodada como Rosselana, Roxelane, Roxolana, Rossa y Ruziak, debido a su cabello pelirrojo y a que varios pensaban que venía de Rusia, pero en realidad procedía de un sector del reino de Polonia que actualmente corresponde a Ucrania Occidental; fue la que más influencia tuvo en el Imperio y en las cortes europeas. Suliman tuvo diez hijos varones y dos hijas; de todos ellos, su sucesor fue Selim, hijo de Hürrem, con quién tuvo otros cuatro hijos. La leyenda dice que el Sultán estaba perdidamente enamorado de Hürrem, y por éso le permitió tener tanta influencia en las decisiones del Imperio. le dedicó varios poemas, entre ellos se encuentra el que escribió con el seudónimo de Muhibbi: "Trono de mi mihrab solitario, mi bien, mi amor, mi luna / Mi amiga más sincera, mi confidente, mi propia existencia, mi sultana, mi único amor / La más bella de las bellas... / Mi primavera, mi amada de cara alegre, mi luz del día, mi corazón, mi hoja risueña... / Mi flor, mi dulce, mi rosa, la única que no me turba en este mundo... / Mi Estambul, mi Caraman, la tierra de mi Anatolia / Mi Badakhsan, mi Bagdad y mi Khorasan / Mi mujer de hermosos cabellos, mi amada de ceja curvada, mi amada de ojos peligrosos... / Cantaré tus virtudes siempre / Yo, el amante de corazón atormentado, Muhibbi con los ojos desbordados de lágrimas, yo soy feliz." Se dice que el Sultán la quería tanto que cuando ella murió, le escribió: "Languidezco en la montaña del pesar / donde suspiro y gimo día y noche / preguntándome qué destino me aguarda / ahora que mi amada se ha ido." La historia señala que su primera esposa Mahidevran tuvo una vida difícil, debido a su rivalidad con Hürrem. Cuando murió la madre del Sultán, (quién la protegía) fue exiliada del palacio y debió irse a vivir con su hijo Mustafá, quién era príncipe de Manisa. La persona más cercana a Suliman, además de sus esposas, era el Primer Gran Visir del Imperio Otomano, Pargali Ibrahim Pasha; de quién la historia cuenta que fue un esclavo que compartió la juventud del Sultán. Aunque era su brazo derecho, su poder y autoridad le ocasionó conflictos que lo llevaron a ser ejecutado por órdenes del propio Suliman. Suliman fue mencionado como uno de los más notables poetas del Islam. Mediante su mecenazgo personal, el Sultán, presidió la Edad de Oro del Imperio Otomano, lo que representa el cenit de los logros culturales de los turcos otomanos en el ámbito de la arquitectura, literatura, arte, teología y filosofía. Hoy, el horizonte del Bósforo, y de muchas ciudades de la Turquía moderna y la antigua provincia otomana, todavía son adornadas con las obras arquitectónicas de Mimar Sinan. Uno de ellas es la Mezquita de Süleymaniye, que es el último lugar de descanso de Suliman y de Hürrem Sultan; quiénes están enterrados en Mausoleos adjuntos a la Mezquita. Muchos historiadores coinciden en resumir en breves palabras el gobierno bajo el mandato de Suliman: Expandió el Islam como ningún otro. (*) Aléthea su significado: "Representaba la Verdad en la Mitología Griega. Era hija del Tiempo y madre de la Justicia y la Virtud"

El Rincón de Aléthea:

El gran Sultán Otomano

Por Angela Monsalvo

