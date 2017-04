La AFIP brindó información importante para productores agropecuarios. Llega el momento de hacer las cartas de porte y para eso necesita la clave fiscal, cuya privacidad es importante. "Si la divulga está expuesto a sufrir consecuencias fiscales y legales no deseadas", advierten desde la AFIP. En ese sentido, el organismo remarcó que no se debe entregar la clave fiscal a desconocidos y que si se desea delegar el trámite a alguien de confianza, "debe hacerlo únicamente mediante el sitio AFIP en Internet". "La Clave Fiscal es una contraseña personal e intransferible y no caduca ni se bloque por falta de uso. Habilita para operar servicios desde la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar) de manera segura", explicaron. Para efectuar la delegación del servicio "JAUKE - Emisión de Cartas de Porte", al momento de realizar el alta del mismo sedebe ingresar en el campo "Representante" la CUIT/CUIL/CDI de la persona a quien se va a delegar el servicio. Así, esa persona podrá, con su propia clave fiscal y desde la opción "Aceptación de designación" aceptar el servicio que se le está delegando y comenzar a operar con el mismo en nombre del productor. En caso que detecte que le están utilizando indebidamente su clave fiscal, deberá inmediatamente proceder a: 1) Cambiar su clave fiscal o blanquearla en caso de desconocerla; 2) Revocar la delegación que podría haberse efectuado hacia un posible representante que desconoce; 3) Indagar sobre los posibles conocedores de su clave fiscal y denunciar judicialmente la maniobra en caso de corresponder; 4) Solicitar a la Agencia AFIP donde está inscripto, la habilitación para la emisión de Cartas de Porte y CTG que podría haber sido bloqueada en forma preventiva por el organismo.

Recomendaciones para la Emisión Segura de las Cartas de Porte

