Este sábado 22 de abril a las 21 horas se presentará el dúo "Mary and Julian" integrado por Pino Martínez y Mari Churruarín, dos exitosos cantantes de prestigio internacional, que nos brindarán un show de Jazz, Rock and Pop. El mismo se llevará a cabo en Matices SUM, Pueyrredón 503, esquina Estrada. El valor de la entrada es de $150. Para reservas comunicarse al 03489 15573848 o al facebook Matices Sum. Habrá buffet. Matices SUM es un salón de Usos Múltiples para eventos sociales para adultos, corporativos y culturales. Contamos con una capacidad de hasta 90 personas sentadas cómodas con pista de baile. Ofrecemos servicio de catering, barra de tragos, shows, ambientación, dj, y organización integral del evento.



Jazz, Rock and Pop

