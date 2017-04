P U B L I C



EPIBA 2017 se llevará a cabo el 17 y 18 de mayo en el Parque Industrial Ruta 6. Martín Rappallini es el presidente de RedParques, la entidad organizadora, y explica la filosofía del proyecto. La Exposición de Parques Industriales de la provincia (EPIBA 2017), va por su tercera edición, y se está transformando en un evento clave del sector. Su objetivo es que el empresariado tome conciencia de los beneficios que tiene radicarse en un parque industrial, y busca acercar a estos empresarios toda la oferta que hay en la provincia de Buenos Aires, para que en dos días tenga toda la información para radicarse en una Parque Industrial. Martín Rappallini, lider del proyecto de la expo, es abogado y empresario. Es el presidente del Polo Industrial Ezeiza, y tiene una dilatada trayectoria piloteando procesos de transformación en empresas de primer nivel. Muy entusiasmado con la muestra que empieza en menos de un mes, pone en contexto el evento y analiza la actualidad del crecimiento industrial en el interior de la provincia de Buenos Aires. -Se viene la tercera Epiba, ¿cuál es la expectativa que tiene? -La expectativa sigue siendo alta porque hay una gran cantidad de empresas que hoy están pensando en radicarse en un Parque Industrial. Esta decisión lleva tiempo y hay muchos empresarios que quieren seguir buscando costos, financiación, alternativas de ubicación, créditos disponibles...o sea, creo que va a ir creciendo año a año. El año pasado fue un éxito y en esta van a venir nuevos asistentes que aún no la visitaron las dos ediciones anteriores, además de muchos que ya vinieron pero que aun no tomaron la decisión de relocalizarse. -¿Tendrá alguna influencia el contexto económico, con visibles dificultades para varios sectores industriales? -Entiendo que el proceso de relocalización de una empresa es un proceso que tiene una dinámica propia porque hay muchas empresas que ya no pueden seguir trabajando donde están. Por supuesto que les afecta el estado de la economía, pero el proceso no se detiene. Seguramente si la economía crece va a impulsar más reubicaciones y también nuevos proyectos, pero el proceso va a seguir a un ritmo importante igualmente. Estoy convencido que el Parque Industrial es una nueva forma de organización urbanística, donde lo que estamos haciendo es ofrecer un área determinada con todos los servicios y preparada para la producción. Es un fenómeno de la modernidad, una nueva forma de vida, de organizarse socialmente. Cada comunidad tiene que tener un área determinada para producir, por eso digo que en la Argentina tiene que haber 3000 parques a futuro. Lo ideal es que la Argentina crezca en su capacidad productiva y ahí no tenemos dudas que el futuro de la industria está en los parques industriales. -¿Qué beneficios concretos tienen los parques para las empresas? -Son múltiples. Primero la seguridad jurídica de que un proceso productivo que se radica en un Parque Industrial va a estar de por vida habilitado para tal fin. Y también tiene la seguridad de cumplir la normas de impacto ambiental, OPDS, etcétera. O sea, uno tiene una continuidad en el tiempo para poder operar. Esa seguridad jurídica también hace que lo invertido tenga un valor en el tiempo, que no se pierda, como le pasa a las fábricas que antes se hacían en un barrio y luego no se podían vender, o no se habilitaban con las nuevas exigencias, y perdía valor económico todo lo que se había hecho. También están los beneficios operativos, la posibilidad de clusterización, la baja de los costos. Ya hay muchas empresas que prestan servicios a un grupo dentro de los parques, y eso baja los costos de producción. Además están los beneficios impositivos y los beneficios logísticos. -¿Y en cuanto al ordenamiento territorial se deduce que es positivo para los municipios? -El beneficio que tienen los municipios es disponer de un área determinada para todos los procesos productivos y para que cualquier persona que quiera hacer algo, que tenga un sueño, tenga donde hacerlo. Pueden fortalecer la capacidad creativa que tiene la sociedad, por eso cada municipio tiene que tener una área de incubación dentro de un parque y si se consolida y agranda pasa a un espacio propio más grande. El Parque Industrial tiene que ser una institución más de la sociedad como es el polideportivo, la escuela, el hospital... El sector productivo organizado tiene que ser un sector más, en especial en las comunidades chicas. Además, los parques logran un impacto muy interesante en los municipios porque aumentan la recaudación, la generación de empleo y la radicación de más gente.







Se viene la Expo de Parques Industriales en Los Cardales

