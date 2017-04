Paulatinamente las aguas van descendiendo las temperaturas y el tan ansiado pejerrey o flecha de plata va haciendo su ingreso a nuestras aguas. De esta manera el último fin de semana se lograron ya muy buenos tamaños de pejerreyes en lo que hace a la zona de la isla juncal donde más precisamente el Paraná Guazú se une con el Rio de la Plata, las capturas si bien no han sido cuantitativas muchos regresaron más que satisfechos con la cosecha realizada y con los tamaños. De la misma manera algunos que lo buscaron aguas arriba en las inmediaciones del puente Justo José de Urquiza que divide la provincia de Buenos Aires con la Provincia de Entre Ríos sobre el Paraná Guazú, tuvieron ya los primeros piques y corridas como así las primeras capturas de pejerreyes muy vigorosos y combativos. Claro está que de momento solo como para muestra de que están llegando a la zona se dieron algunos por el Helgue, otros por la zona de la asociación Argentina de pesca, también hay que decir que los piques y capturas vienen muy entremezclados con especies como manduví, pati, bagres y algunos doradillos los que en algunos casos han logrado hasta cortar las brazoladas, pero de esta manera podemos decir que ya estamos en temporada y en apenas una o dos semanas más el Guazú nos estará nuevamente ofreciendo a pleno esta apasionante pesca tanto de muelles como de embarcados. Recordamos y sugerimos para aquellos que se quieren iniciar en esta pesca algunos datos útiles, en principio tratar de iniciarse con alguna persona que ya tenga experiencia para que nos enseñe los primeros pasos de armados de equipos y líneas como así a realizar los primeros lanzamientos. Recordemos que estamos hablando de cañas que van de los tres metros a los cuatro metros veinte, con líneas de tres o cuatro boyas con las cuales hay que, con paciencia, tomarles la mano en el momento del lanzamiento. Por otra parte recuerden el cambiar con frecuencia las carnadas y presentar siempre un cebo prolijo y fresco, el que puede estar compuesto por mojarras vivas o saladas, isocas y filet de dientudos, sardinas o del mismo pejerrey entre otros. Un dato más que importante si se compra la línea armada es que la misma no debe ser más larga que la medida que tengamos en la caña desde la puntera de esta al porta reel es decir el puntero (ultima boya) no debe pasar el porta reel. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Por el momento, pocos ejemplares, pero de muy lindos portes.



Semanario del Pescador:

Va ingresando el Pejerrey

