EL HCD Arrancó el año con una sesión caliente

El Gobierno logró que se aprobara el convenio para comenzar el ensanche de la Av. Rivadavia, pero el intendente, presente en el recinto, debió escuchar duras críticas de la oposición, descontenta con el manejo del proyecto. Otro convenio similar para repavimentar calles fue demorado. Tras la falta de quórum en la jornada del jueves 6, el Concejo Deliberante tardó quince días más arrancar con el año legislativo, tiempo suficiente para que la primera sesión tomara temperatura y sirva de adelanto de los durísimos debates que vienen en este 2017 electoral. Porque si bien el Gobierno pudo lograr la aprobación del convenio que lo autoriza a recibir fondos provinciales para comenzar con el ensanche de la avenida Rivadavia (desde el Arco a Las Acacias), el intendente Abella –presente en la mayor parte de la sesión de ayer- recibió críticas desde todas las bancadas opositoras. "¿Para qué viene si sabe que va a tener que escuchar críticas?", se preguntaba alguien de las bancadas disidentes una vez finalizada la jornada. Los reproches al Ejecutivo vinieron a contestar las acusaciones que desde todos los niveles de Cambiemos se habían vertido por el faltazo del jueves 6 del PJ-FPV, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane. "Nosotros nos ausentamos –explicó Soledad Calle- porque fuimos solidarios con los trabajadores municipales que recibieron presiones para que no hicieran paro en un contexto de huelga nacional: la intolerancia de este Gobierno pretendía que no se adhirieran". De acuerdo a la edil, el FPV-PJ había pedido una sesión especial para el día siguiente a fin de convalidar la llegada el convenio de la Rivadavia, algo que el oficialismo negó. Por su parte, Juan Ghione sostuvo que contar con la aprobación del proyecto no dilataba el comienzo de la obra porque "no hay ni un plano" de lo que se va a hacer. "Vamos a acompañar el expediente porque priorizamos la concreción de la obra, pero a pesar de la aprobación no se la puede empezar", afirmó. Más críticas recayeron sobre el carácter de "necesidad y urgencia" sobre el que se fundamentaba el tratamiento sobre tablas del convenio. "Parece que nosotros somos culpables del retraso cuando hay obras demoradas por todos lados", aseguró Norberto Bonola. En ese sentido, Calle señaló que todavía no se han concretado proyectos en San Cayetano, La Josefa y sector isleño, siendo que se aprobaron a lo largo del año pasada también en sobre tablas o en sesiones especiales. "La mayoría de las obras que usted menciona repuso Mariano Raineri están iniciadas", repuso el presidente del bloque Cambiemos, Mariano Raineri. "A mí no me gusta votar convenios ad referendum porque significa que no me queda más nada que hacer que decir sí o no. ¿Pero vamos a pelearnos por eso cuando es algo que trae beneficios para Campana?", añadió Carlos Cazador. Más allá de las posturas encontradas, el intendente pudo festejar cuando todas las manos de los concejales se alzaron para darle luz verde al convenio. "Muy bien, muy bien, felicitaciones", exclamó desde la primer fila del público asistente. No fue su única intervención en la noche: minutos antes, se había cruzado con Ghione cuando el massista le había pedido a sus secretarios "responsabilidad" a la hora de elaborar proyectos, solicitando que los rubriquen con su firma. "Ustedes también tienen que tenerla", retrucó el jefe comunal. MISMO CRITERIO, DIFERENTE VOTACIÓN Lo que no alcanzó los dos tercios necesarios para habilitar su puesta a consideración sobre tablas fue en el convenio entre el Ejecutivo y el Ministerio de Transporte de Nación con el fin de asfaltar calles en distintos barrios de la ciudad. El argumento de la oposición para no acompañar su tratamiento se repitió: el expediente había sido remitido pocas horas antes del comienzo de la sesión y no contaba con los datos necesarios como para someterlo a evaluación. De hecho, según comentó después un concejal, alguna de las calles a repavimentar no necesitarían reparaciones, dejándose afuera otras que sí. "Queremos que este proyecto sea enviado a comisión para tener la oportunidad de recorrer esas calles", fundamentó Luis Chesini la postura de su bloque. Ghione aseveró que, al igual que en el caso del convenio de la Rivadavia, quince días más no demoran la ejecución porque "no va a estar lista para entonces la licitación". Raineri, por el contrario, aseguró que la necesidad y urgencia de las tablas estaba dada solo con pensar "en los vecinos que viven en esas calles" a repavimentar. "Nos llenan de proyectos pidiendo la reparación de calles y cuando llegan fondos, los paran", reclamó.

EL HCD Arrancó el año con una sesión caliente Día de reflexión por el capitán Gavazzi A instancias del Frente Renovador y con el acompañamiento de todo el cuerpo de concejales, se sancionó como día de reflexión en la Administración Pública Municipal el 12 de mayo. En esa fecha pero del año 1982 el capitán de la Fuerza Aérea Fausto Gavazzi perdió la vida al ser derribado por fuego amigo. Venía de atacar posiciones inglesas con su avión A4 Skyhawk. En ese marco, el bloque de Cambiemos presentó ayer un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo y a la presidencia del HCD evaluar la factibilidad de dar inicio a un ciclo de conferencias dictadas por excombatientes de nuestra ciudad.

