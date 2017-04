Ante la falta de acuerdo paritario, los municipales harán paros de cuatro horas

Duro cruce de palabras entre Abella y Barrichi Ayer por la tarde, en las inmediaciones de la estación de servicio Axion energy de Mitre y San Martín, el intendente Abella y el secretario general del sindicato municipal, Carlos Barrichi, protagonizaron un fuerte cruce verbal. La disputa se dio cuando el intendente se dirigía con su pequeña hija a presenciar la sesión del HCD. Si bien no trascendió el contenido de la discusión, el tono de la misma habría demandado la intervención del secretario adjunto del gremio, Mauro Magallanes, para bajar los decibeles y evitar una confrontación mayor. La discusión habría quedado registrada por cámaras de seguridad del CIMOPU. NOTICIA RELACIONADA: El Intendente anunció un aumento retroactivo para los municipales La medida de fuerza será de 7 a 11 de la mañana y paralizará la atención al público de las oficinas municipales. De no mediar acuerdo con el Ejecutivo Municipal, el gremio informó se extenderá hasta el próximo miércoles. Los municipales despliegan a partir de hoy quites de colaboración de cuatro horas por día en protesta contra el último ofrecimiento salarial de la gestión Abella. La medida de fuerza será de 7 a 11 horas y deja sin atención al público a las oficinas municipales. De no mediar acuerdo, la acción continuará hasta el próximo miércoles 26. "Ofrecieron un 11% en la reunión y por la tarde el intendente ofrece un 10% (ndr: ver pág. 2). Es una cifra inaceptable", manifestó el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) en un comunicado. Remarcó que fueron los afiliados quienes "decidieron esta medida de acción directa". "Es decisión de las bases y ante la posición arbitraria del Ejecutivo de otorgar un aumento por decreto, desoyendo la propuesta del Sindicato", afirmó. Y sostuvo que "hay mucha mentira en las explicaciones del intendente Abella", al achacarle "cuestiones políticas" en la decisión de subir el sueldo de sus empleados por decreto y el hecho de que no aplica la totalidad la Ley 14.656 cuando asegura que sí lo hace. "No cumplen la ley. Salvo en lo que al Ejecutivo le interesa y conviene", cuestionó el gremio. "Es inentendible que tras reconocer la difícil realidad de los empleados, sus bajos salarios y la situación en general, se sostengan en una cifra que no mejora en nada lo que hoy vive un municipal y la gran mayoría de los trabajadores argentinos", añadió. A su vez, el STMC denunció que el Gobierno tiene la intención de "traer otro gremio", poniendo en duda que dicha entidad defienda "los derechos e intereses de los trabajadores" si llega "de la mano de la gestión de turno". "Esta es una jugada muy básica, lamentable para una gestión que se jacta de inteligente, abierta y dialoguista, y que tantas veces dijo trabajar para que los empleados públicos locales mejoren su salario y a su vez sus condiciones laborales", expresó. Por la mañana en la mesa paritaria, el Gobierno había ofertado para el primer semestre (marzo-agosto) el 11 por ciento de suba con cláusula gatillo aplicable a los meses donde se supere dicho porcentual. El Sindicato rechazó la propuesta por "insuficiente" y solicitó una suma fija no remunerativa de $2.000 tanto para enero como para febrero. Además, pidió un aumento salarial del 18% semestral. Sin acuerdo, por la tarde llegó el decretó de Abella. A pesar de la escalada del conflicto, el STMC confirmó que va a "seguir asistiendo a las negociaciones paritarias más allá de las medidas de fuerza". Además, le pidió las disculpas del caso a la comunidad" por los contratiempos que ocasionen las quitas de colaboración.

EL SECRETARIO GENERAL DEL GREMIO, CARLOS BARRICHI, SE DIRIGE ANOCHE A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES EN EL INGRESO AL EDIFICIO 6 DE JULIO.





LOS TRABAJADORES MUNICIPALES SE MANIFESTARON AYER EN EL INGRESO AL EDIFICIO 6 DE JULIO A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA A SU OFERTA. Barrichi: "La oferta superadora para nosotros fue una burla" Finalizada la reunión paritaria que el Sindicato mantuvo con los representantes del Municipio, el secretario general Carlos Barrichi brindó una conferencia de prensa en la sede gremial donde tildó de "burla" la propuesta recibida. "La oferta superadora para nosotros fue una burla, teniendo en cuenta que es un 1 por ciento más sobre lo que nos habían ofrecido anteriormente", dijo Barrichi. Para el líder sindical, el Gobierno salió a "embarrar la cancha, porque cada vez (la discusión) se estira más y el bolsillo de los trabajadores es más chico". Además, aseguró que los paritarios oficiales le mintieron cuando negaron la presencia de Abella en Campana a la hora en que se desarrollaba el encuentro. "Nos tomaron de boludos, y esto lo digo sin ofender a nadie. Pero nos pareció una falta de respeto que nos digan que el intendente se encontraba en la isla cuando estaba en su despacho. Cuando insinué que lo iba a buscar, se levantaron todos corriendo a avisarle. Eso es mentirnos en la cara", expresó. "Quieren dilatar el tema, que nosotros aflojemos y agarremos lo que ellos nos dicen", sostuvo Barrichi.



Ante la falta de acuerdo paritario, los municipales harán paros de cuatro horas

Despliegan quites de colaboración

